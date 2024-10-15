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أنيس يطلق نداء عاجل إلى هؤلاء ويفجرها: انهيار العملة يعني اختفاء دجاجة من مائدة أسرة فقيرة - أخبار كلمتك

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أنيس يطلق نداء عاجل إلى هؤلاء ويفجرها: انهيار العملة يعني اختفاء دجاجة من مائدة أسرة فقيرة - أخبار كلمتك

أنيس يطلق نداء عاجل إلى هؤلاء ويفجرها: انهيار العملة يعني اختفاء دجاجة من مائدة أسرة فقيرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - كلمتك/خاص

وجّه الصحفي عبدالرحمن أنيس نداءً حاراً إلى كبار مسؤولي الدولة بضرورة التحرك العاجل لمعالجة انهيار العملة المحلية، محذراً من التبعات الخطيرة التي تطال كل بيت يمني. وقال أنيس في منشور له: "كل ريال يزيد في أسعار الصرف يعني اختفاء دجاجة من مائدة أسرة فقيرة، يعني اختفاء علبة علاج من ثلاجة مريض عاجز، يعني عجز طالب جامعي عن الذهاب للكلية بسبب عدم توفر أجرة المواصلات، ويعني اضطرار الأسر المتعففة إلى مد يدها".

وأضاف أنيس أن قضية انهيار أسعار الصرف يجب أن تكون على رأس أولويات كبار المسؤولين، داعياً إياهم للتواصل مع التحالف والرباعية الدولية وكل الأطراف المؤثرة التي أعاقت تقدمهم عسكرياً واقتصادياً. واختتم نداءه قائلاً: "مسؤوليتكم إنقاذ الاقتصاد بأي طريقة".

تأتي هذه الدعوة وسط تزايد الغضب الشعبي جراء تدهور الوضع الاقتصادي، في وقت تحتاج فيه الحكومة اليمنية إلى حلول جذرية لضمان استقرار العملة المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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