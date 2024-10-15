إغلاق منشأت صحية اليوم في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

نفذ مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن الدكتوره هدئ باذيب في صباح اليوم الثلاثاء توجيهات مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الدكتور وسام معاوية باغلاق المنشأت الصحية المخالفة للمعايير وعدم اللتزام بالشروط الطبية وممارسة المهن الصحية بدون تراخيص

واكدت باذيب تم اشعار المنشأت الصحية المخالفة بالحضور الئ مكتب الصحة في المديرية ومتابعة تصحيح وضعهم واستخراج تراخيص قانونية حسب النظم الصحية النافذة لكن دون جدوئ

واعتبرت الدكتوره هدئ هذه الاجراءات ضمن الاشراف والرقابة والتفتيش الدوري في متابعة عمل المهن الصحية في المنشأت الخاصة والزامهم بتطبيق كافة المعايير والنظم الصحية وعدم التهاون او اللامبالاه في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وبكوادر صحية مؤهلة

من جانبه صرح الدكتور وسام معاوية بان السلطة المحلية في المديرية تولي اهتمام بالغ بالقطاع الصحي وتضعة ضمن الاولويات المهمة في اصلاح القطاع الصحي بالمديرية لانه يلامس التدخل الطبي والصحي في حياة المواطن ويجب علينا جميعاً بذل كافة الجهود في رفع مستوئ القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لتفادي الاخطاء الطبية الناتجة عن سؤ الاهتمام والتركيز في عمل الكوادر الصحية واستبعاد الكوادر الغير مؤهلة علمياً وعملياً وعدم الازدواجية في التخصصات الطبية والفنية الصحية

وشدد الدكتور وسام معاوية علئ استمرار لجنة التفتيش والرقابة في جميع المنشأت الصحية الخاصة حتئ تحقيق اهداف اللجنة في تصحيح الوضع الصحي الراهن ورفع المخالفين للنظم والقوانين الصحية دون استثناء احد

واشاد الدكتور وسام معاوية بدور لجنة الرقابة والتفتيش المنفذه باغلاق المنشأت الصحية الخاصة المخالفة وجهودهم المضنية نحو تصحيح مسار عمل المهن الصحية والقضاء على العشوائية