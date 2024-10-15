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إغلاق منشأت صحية اليوم في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

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إغلاق منشأت صحية اليوم في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

إغلاق منشأت صحية اليوم في عدن لهذا السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - كلمتك/خاص

نفذ مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة عدن الدكتوره هدئ باذيب في صباح اليوم الثلاثاء توجيهات مدير عام المديرية رئيس المجلس المحلي الدكتور وسام معاوية باغلاق المنشأت الصحية المخالفة للمعايير وعدم اللتزام بالشروط الطبية وممارسة المهن الصحية بدون تراخيص

واكدت باذيب تم اشعار المنشأت الصحية المخالفة بالحضور الئ مكتب الصحة في المديرية ومتابعة تصحيح وضعهم واستخراج تراخيص قانونية حسب النظم الصحية النافذة لكن دون جدوئ

واعتبرت الدكتوره هدئ هذه الاجراءات ضمن الاشراف والرقابة والتفتيش الدوري في متابعة عمل المهن الصحية في المنشأت الخاصة والزامهم بتطبيق كافة المعايير والنظم الصحية وعدم التهاون او اللامبالاه في تقديم الخدمات الصحية ذات جودة وبكوادر صحية مؤهلة

من جانبه صرح الدكتور وسام معاوية بان السلطة المحلية في المديرية تولي اهتمام بالغ بالقطاع الصحي وتضعة ضمن الاولويات المهمة في اصلاح القطاع الصحي بالمديرية لانه يلامس التدخل الطبي والصحي في حياة المواطن ويجب علينا جميعاً بذل كافة الجهود في رفع مستوئ القطاع وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لتفادي الاخطاء الطبية الناتجة عن سؤ الاهتمام والتركيز في عمل الكوادر الصحية واستبعاد الكوادر الغير مؤهلة علمياً وعملياً وعدم الازدواجية في التخصصات الطبية والفنية الصحية

وشدد الدكتور وسام معاوية علئ استمرار لجنة التفتيش والرقابة في جميع المنشأت الصحية الخاصة حتئ تحقيق اهداف اللجنة في تصحيح الوضع الصحي الراهن ورفع المخالفين للنظم والقوانين الصحية دون استثناء احد

واشاد الدكتور وسام معاوية بدور لجنة الرقابة والتفتيش المنفذه باغلاق المنشأت الصحية الخاصة المخالفة وجهودهم المضنية نحو تصحيح مسار عمل المهن الصحية والقضاء على العشوائية

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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