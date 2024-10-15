الكشف عن سبب ارتفاع العملة إلى هذا الرقم وعلاقته باحتياطي الذهب - أخبار كلمتك

كشف الكاتب عادل الشجاع عن معلومات خطيرة تفيد بأن احتياطي اليمن من الذهب، والمقدّر بـ 1.56 طن، والمودع في بنك إنجلترا لدعم العملة المحلية، لم يعد موجوداً. وأشار الشجاع إلى أن هذا الاحتياطي كان يهدف إلى منع تقلبات أسعار الصرف والحد من انهيار الريال مقابل الدولار، وهو ما لم يتحقق مؤخراً.

وتساءل الشجاع عن مصير هذا الاحتياطي، موجهاً سؤاله: "ما الذي حدث لهذا الاحتياطي؟ ولماذا لا يوجد أي توضيح رسمي حول هذا الأمر؟".

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور الريال اليمني أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وسط مطالبات واسعة بالتحقيق في مصير الاحتياطي وحلول عاجلة لإنقاذ العملة الوطنية.