مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الكشف عن سبب ارتفاع العملة إلى هذا الرقم وعلاقته باحتياطي الذهب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن سبب ارتفاع العملة إلى هذا الرقم وعلاقته باحتياطي الذهب - أخبار كلمتك

الكشف عن سبب ارتفاع العملة إلى هذا الرقم وعلاقته باحتياطي الذهب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:32 مساءً - كلمتك/خاص

كشف الكاتب عادل الشجاع عن معلومات خطيرة تفيد بأن احتياطي اليمن من الذهب، والمقدّر بـ 1.56 طن، والمودع في بنك إنجلترا لدعم العملة المحلية، لم يعد موجوداً. وأشار الشجاع إلى أن هذا الاحتياطي كان يهدف إلى منع تقلبات أسعار الصرف والحد من انهيار الريال مقابل الدولار، وهو ما لم يتحقق مؤخراً.

وتساءل الشجاع عن مصير هذا الاحتياطي، موجهاً سؤاله: "ما الذي حدث لهذا الاحتياطي؟ ولماذا لا يوجد أي توضيح رسمي حول هذا الأمر؟".

يأتي هذا في ظل استمرار تدهور الريال اليمني أمام الدولار، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وسط مطالبات واسعة بالتحقيق في مصير الاحتياطي وحلول عاجلة لإنقاذ العملة الوطنية.

 

 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

إخترنا لك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق