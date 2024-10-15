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عقب انهيار تاريخي لسعر الصرف.. حضرموت تدعو لإعلان هدنة سياسية - أخبار كلمتك

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عقب انهيار تاريخي لسعر الصرف.. حضرموت تدعو لإعلان هدنة سياسية - أخبار كلمتك

عقب انهيار تاريخي لسعر الصرف.. حضرموت تدعو لإعلان هدنة سياسية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:15 مساءً - كلمتك/خاص

وجه قيادي حضرمي دعوة إلى جميع الفرقاء، من قادة البلد إلى قيادات القوى السياسية، لإعلان هدنة سياسية، يتم من خلالها معالجة الأوضاع المأساوية الراهنة.

وقال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع أكرم نصيب العامري، في تدوينة له على منصة "إكس"، إن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً مُزرياً، وقادة البلد وسياسيها غارقون في التنافس الشرس وتُنفق فيه الأموال الطائلة وتستغل حاجة البؤساء والمعدمين.

وأضاف العامري: "نعيش وضعاً اقتصادياً كسر به ظهر الميسور وطحن فيه المعدوم وسرق فرحة الوالد والولد.. ونحنُ غارقون بصراع وتنافس سياسي شرس تُنفق فيه الأموال الطائلة وتستغل فيه حاجة البؤساء والمعدمين".

وطالب العامري بتأجيل الطموحات السياسية والمناكفات المصلحية، حتى انتشال البلد من وضعها المُزري، حيث قال: "هي دعوة أوجهها لإخواني قادة البلد وقيادات القوى السياسية بإعلان هدنة سياسية نؤجل فيها طموحاتنا السياسية ومناكفاتنا المصلحية وحساباتنا الآنية ونؤسس قاعدة عريضة هدفها انتشال تلك الأوضاع البائسة ونستعيد مواردنا سلماً أو حرباً، فلا خير في حكم يُجار فيه محكومية ولا خير في حاكم لا يراعي رعيته".

وشهدت العملة المحلية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024م، انهياراً كارثياً حيث تجاوز فيه الدولار الواحد حاجز 2000 ريال، والسعودي حاجز 520 ريالاً، وهو ما يُنذر بكارثة مخيفة ستحل على البلاد وتضرب الاقتصادي، فوق ما فيه من ضربات متصاعدة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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