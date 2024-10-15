عقب انهيار تاريخي لسعر الصرف.. حضرموت تدعو لإعلان هدنة سياسية - أخبار كلمتك

وجه قيادي حضرمي دعوة إلى جميع الفرقاء، من قادة البلد إلى قيادات القوى السياسية، لإعلان هدنة سياسية، يتم من خلالها معالجة الأوضاع المأساوية الراهنة.

وقال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع أكرم نصيب العامري، في تدوينة له على منصة "إكس"، إن البلاد تعيش وضعاً اقتصادياً مُزرياً، وقادة البلد وسياسيها غارقون في التنافس الشرس وتُنفق فيه الأموال الطائلة وتستغل حاجة البؤساء والمعدمين.

وأضاف العامري: "نعيش وضعاً اقتصادياً كسر به ظهر الميسور وطحن فيه المعدوم وسرق فرحة الوالد والولد.. ونحنُ غارقون بصراع وتنافس سياسي شرس تُنفق فيه الأموال الطائلة وتستغل فيه حاجة البؤساء والمعدمين".

وطالب العامري بتأجيل الطموحات السياسية والمناكفات المصلحية، حتى انتشال البلد من وضعها المُزري، حيث قال: "هي دعوة أوجهها لإخواني قادة البلد وقيادات القوى السياسية بإعلان هدنة سياسية نؤجل فيها طموحاتنا السياسية ومناكفاتنا المصلحية وحساباتنا الآنية ونؤسس قاعدة عريضة هدفها انتشال تلك الأوضاع البائسة ونستعيد مواردنا سلماً أو حرباً، فلا خير في حكم يُجار فيه محكومية ولا خير في حاكم لا يراعي رعيته".

وشهدت العملة المحلية، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024م، انهياراً كارثياً حيث تجاوز فيه الدولار الواحد حاجز 2000 ريال، والسعودي حاجز 520 ريالاً، وهو ما يُنذر بكارثة مخيفة ستحل على البلاد وتضرب الاقتصادي، فوق ما فيه من ضربات متصاعدة.