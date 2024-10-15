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صنعاء تطلق تحذير هام لاكثر من 10 محافظات (ما الامر) - أخبار كلمتك

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صنعاء تطلق تحذير هام لاكثر من 10 محافظات (ما الامر) - أخبار كلمتك

صنعاء تطلق تحذير هام لاكثر من 10 محافظات (ما الامر) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - كلمتك/خاص

أطلق المركز الوطني لإرصاد الجوية والإنذار المبكر في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تنبيهات جديدة للسكان في أكثر من 10 محافظات نتيجة متغيرات تطرأ على طقس اليمن.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.
وحذر أيضاً من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب الركامية الكثيفة .
وكان المركز قد توقع في نشرته الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة القادمة، أجواء صحوة إلى غائمة جزئياً تميل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ” لحج, تعز، إب، ريمه, المحويت, حجة وغرب صعدة “، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات “أبين , الضالع وغرب ذمار”.
وأشار إلى أن أجواء المناطق الساحلية تكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الشرقية، لافتا إلى أن الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها ما بين (10- 20عقدة)، وخفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا على بقية السواحل .
ووفقا للمركز تكون أجواء المناطق الصحراوية صحوة الى غائمة جزئيا، والرياح معتدلة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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