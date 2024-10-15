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مهندس طيار يوجه مناشدة إلى الزبيدي عقب قيام جنوده بهذا الامر - أخبار كلمتك

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مهندس طيار يوجه مناشدة إلى الزبيدي عقب قيام جنوده بهذا الامر - أخبار كلمتك

مهندس طيار يوجه مناشدة إلى الزبيدي عقب قيام جنوده بهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:57 مساءً - كلمتك/خاص

تقدّم العميد مهندس طيار عبدالرحمن ناجي عبده، أحد كبار ضباط القوة الجوية والدفاع الجوي، بشكوى رسمية إلى اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي ووزير الدفاع، يطالب فيها بالتدخل لحل مشكلة واجهها أثناء طلبه للرعاية الطبية في مستشفى عبود العسكري بتاريخ 9 أكتوبر 2024.

وأوضح العميد في شكواه أنه تفاجأ برفض قسم التسجيل في المستشفى استقباله، رغم إشهاره بطاقته العسكرية، بحجة أن النظام الطبي قد تغير ولم يعد يتم التعامل بالبطاقات العسكرية إلا بوجود رسائل تحويلية من الوحدات العسكرية التي يتبعها المريض. وأشار العميد عبدالرحمن إلى أن الوحدة الجوية التي ينتمي إليها كضابط كبير في السن غير فاعلة حالياً، مما صعّب عليه الحصول على الرسالة المطلوبة.

وأضاف العميد أن إدارة المستشفى رفضت طلبه بالحصول على استثناء، رغم أنه يدفع شهرياً مبلغ 2000 ريال كضمان صحي، وهو ما دفعه إلى العودة خالي الوفاض من دون أن يحصل على الرعاية الطبية اللازمة.

وناشد العميد قيادة القوات الجوية ووزارة الدفاع بالتدخل للتواصل مع إدارة المستشفى من أجل إيجاد حل يشمل جميع الضباط والجنود، خصوصاً من كبار السن، الذين ينتمون لوحدات غير فاعلة حاليًا لضمان حصولهم على الرعاية الصحية دون استثناء.

 

 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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