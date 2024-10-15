توقعات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد نشرة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في المناطق الداخلية والساحلية مع ظهور سحب متفرقة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و37 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 5 و28 درجة مئوية. كما حذرت الهيئة من احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة في المرتفعات الجبلية الغربية.

وفيما يتعلق بالمناطق الساحلية، خاصة سواحل حضرموت وأرخبيل سقطرى، يُتوقع هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة السرعة، مما قد يتسبب في ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر. ودعت الهيئة المواطنين والصيادين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار والرياح.

أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون الأمواج مضطربة بشكل خفيف إلى معتدل في معظم المناطق البحرية، مع تحذيرات خاصة لأرخبيل سقطرى حيث قد يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، ما يستدعي الحذر أثناء الأنشطة البحرية.