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توقعات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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توقعات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

توقعات عاجلة بحدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - كلمتك/خاص

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد نشرة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار استقرار الأحوال الجوية في المناطق الداخلية والساحلية مع ظهور سحب متفرقة. وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 24 و37 درجة مئوية، فيما تتراوح الصغرى بين 5 و28 درجة مئوية. كما حذرت الهيئة من احتمال سقوط أمطار متفرقة، خاصة في المرتفعات الجبلية الغربية.

وفيما يتعلق بالمناطق الساحلية، خاصة سواحل حضرموت وأرخبيل سقطرى، يُتوقع هبوب رياح خفيفة إلى متوسطة السرعة، مما قد يتسبب في ارتفاع الأمواج إلى 2.5 متر. ودعت الهيئة المواطنين والصيادين إلى توخي الحيطة والحذر في المناطق التي قد تتأثر بالأمطار والرياح.

أما حالة البحر، فمن المتوقع أن تكون الأمواج مضطربة بشكل خفيف إلى معتدل في معظم المناطق البحرية، مع تحذيرات خاصة لأرخبيل سقطرى حيث قد يصل ارتفاع الموج إلى 2.5 متر، ما يستدعي الحذر أثناء الأنشطة البحرية.

 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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