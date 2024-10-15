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خطوة هامة يقوم بها مركزي عدن اليوم - أخبار كلمتك

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خطوة هامة يقوم بها مركزي عدن اليوم - أخبار كلمتك

خطوة هامة يقوم بها مركزي عدن اليوم - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - كلمتك/خاص

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن طرح مزاد جديد لبيع عملة أجنبية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024. وأوضح البنك في إعلانه الشروط والتفاصيل المتعلقة بالمزاد والتي تشمل:

  • سيتم تنفيذ عمليات المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، حيث تقتصر المشاركة على البنوك التي تمتلك حسابات مفتوحة لدى البنك المركزي اليمني.
  • يحق للبنوك المشاركة تقديم عروضها للمزاد عبر المنصة في الفترة الزمنية المحددة، ولن يتم قبول أي عروض بعد انتهاء الموعد المحدد.
  • يجب أن تكون العروض المقدمة متوافقة مع شروط البنك، على أن لا تتجاوز نسبة العطاءات المقدمة نسبة 30% من إجمالي قيمة العطاءات المسموح بها.
  • يتم قبول العروض المقدمة بالدولار الأمريكي فقط.

كما أكد البنك المركزي أنه سيتم تسوية المبالغ النقدية للأطراف الفائزة عبر حساباتهم لدى البنك المركزي اليمني.

 

 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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