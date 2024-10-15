خطوة هامة يقوم بها مركزي عدن اليوم - أخبار كلمتك

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن طرح مزاد جديد لبيع عملة أجنبية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وذلك يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2024. وأوضح البنك في إعلانه الشروط والتفاصيل المتعلقة بالمزاد والتي تشمل:

سيتم تنفيذ عمليات المزاد عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، حيث تقتصر المشاركة على البنوك التي تمتلك حسابات مفتوحة لدى البنك المركزي اليمني.

يحق للبنوك المشاركة تقديم عروضها للمزاد عبر المنصة في الفترة الزمنية المحددة، ولن يتم قبول أي عروض بعد انتهاء الموعد المحدد.

يجب أن تكون العروض المقدمة متوافقة مع شروط البنك، على أن لا تتجاوز نسبة العطاءات المقدمة نسبة 30% من إجمالي قيمة العطاءات المسموح بها.

يتم قبول العروض المقدمة بالدولار الأمريكي فقط.

كما أكد البنك المركزي أنه سيتم تسوية المبالغ النقدية للأطراف الفائزة عبر حساباتهم لدى البنك المركزي اليمني.