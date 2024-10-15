هذا ما تبحث عنه الصين في صنعاء - أخبار كلمتك

أفادت مصادر عالمية بأن الصين تجري محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي في صنعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لسفنها المرور الآمن في البحر الأحمر. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الصين لتأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة وحماية خطوطها التجارية البحرية.

وأشارت المصادر إلى أن الصين تدرس إمكانية تقديم دعم تقني ولوجستي لجماعة الحوثي لضمان سلامة مرور السفن الصينية في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر بفعل الهجمات المتكررة على السفن التجارية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التعاون المحتمل خطوة هامة بالنسبة للصين في تأمين طرق التجارة البحرية التي تعتمد عليها بشكل كبير، خاصة مع تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، فيما يبقى تأثير هذه الخطوة على العلاقات الدولية والإقليمية قيد الترقب.