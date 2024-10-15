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هذا ما تبحث عنه الصين في صنعاء - أخبار كلمتك

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هذا ما تبحث عنه الصين في صنعاء - أخبار كلمتك

هذا ما تبحث عنه الصين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - كلمتك/خاص

أفادت مصادر عالمية بأن الصين تجري محادثات مباشرة مع جماعة الحوثي في صنعاء، بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لسفنها المرور الآمن في البحر الأحمر. ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الصين لتأمين مصالحها الاقتصادية في المنطقة وحماية خطوطها التجارية البحرية.

وأشارت المصادر إلى أن الصين تدرس إمكانية تقديم دعم تقني ولوجستي لجماعة الحوثي لضمان سلامة مرور السفن الصينية في الممرات البحرية الحيوية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في البحر الأحمر بفعل الهجمات المتكررة على السفن التجارية.

ومن المتوقع أن يشكل هذا التعاون المحتمل خطوة هامة بالنسبة للصين في تأمين طرق التجارة البحرية التي تعتمد عليها بشكل كبير، خاصة مع تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، فيما يبقى تأثير هذه الخطوة على العلاقات الدولية والإقليمية قيد الترقب.

 

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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