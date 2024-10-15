دعوات عاجلة لإيجاد شاب مفقود في الجوف - أخبار كلمتك

دعت أسرة شاب مفقود لايجاده في محافظة الجوف .

وقالت الأسرة أن الشاب عبدالغني محمد حسين حاسر ماهوب ذهب إلى الجوف وبدأ بعمل في مزرعة ثم انقطع عن التواصل منذ أكثر من شهر ونصف ورقم هاتفه مغلق تمامًا..

وناشدت كل من يعرف عنه أي معلومة إلى التواصل معها على الرقم

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