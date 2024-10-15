علي البخيتي يشن هجوماً على مهدي المشاط - أخبار كلمتك

شن السياسي علي البخيتي هجوماً عنيف على مهدي المشاط.

وقال البخيتي: ‏يحاول الحوثيون جاهدين تقديم مهدي المشاط باعتباره رئيس جمهورية لكن لا أحد يصدق ذلك حتى مهدي نفسه،

واختتم: إذ لا يرى نفسه سوى أرجوز بيد عبدالملك الحوثي، وهو سعيد بهذا الدور بل ويتفاخر أنه ينفذ توجيهات ما يسميه "علم الهدى".