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شاهد صور أولية من الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

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شاهد صور أولية من الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

شاهد صور أولية من الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - كلمتك/ خاص

عقدت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل الطفل هيثم.

وفي الجلسة عينت المحكمة محامي للدفاع عن القاتل لما كفله له القانون وبعدها واجهت القاتل بقرار الاتهام والتهمة الموجهة اليه واعترف القاتل بجريمته لكنه برر هذا بإصابته بحالة نفسية .
وحظيت #الجلسة بحضور شعبي واعلامي كبير.

وهزت جريمة مروعة مدينة المخا منذ ايام بأقدام شخص على قتل نجل شقيقته بطريقة وحشية9abe45d75f.jpg4cb3fbf67b.jpgec8158a31a.jpg

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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