شاهد صور أولية من الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل نجل شقيقته في المخا - أخبار كلمتك

عقدت اليوم الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل الطفل هيثم.

وفي الجلسة عينت المحكمة محامي للدفاع عن القاتل لما كفله له القانون وبعدها واجهت القاتل بقرار الاتهام والتهمة الموجهة اليه واعترف القاتل بجريمته لكنه برر هذا بإصابته بحالة نفسية .

وحظيت #الجلسة بحضور شعبي واعلامي كبير.

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