الرئيس العليمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وافاقها المستقبلية على مختلف المستويات.

واستعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية من اجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري على الاوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما تطرق اللقاء الى حيثيات الاجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الاجراءات عبر الاطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين.