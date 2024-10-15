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الرئيس العليمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

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الرئيس العليمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

الرئيس العليمي يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:52 مساءً - كلمتك/ خاص

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الاميركية، ستيفن فاجن.

وجرى خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وافاقها المستقبلية على مختلف المستويات.

واستعرض اللقاء مستجدات الوضع اليمني والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الدعم الدولي المطلوب للجهود الحكومية من اجل تعزيز موقف العملة الوطنية، واحتواء تداعيات توقف الصادرات النفطية، وارتفاع اسعار الشحن البحري على الاوضاع المعيشية جراء الهجمات الارهابية الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما تطرق اللقاء الى حيثيات الاجراءات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركية بحق بعض المؤسسات التجارية الوطنية، وسبل مراجعة تلك الاجراءات عبر الاطر القانونية، والقنوات المعتمدة بين البلدين الصديقين.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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