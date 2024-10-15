مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

الكشف عن عملية عسكرية لتحرير الحديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن عملية عسكرية لتحرير الحديدة - أخبار كلمتك

الكشف عن عملية عسكرية لتحرير الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 01:47 مساءً - كلمتك/ خاص

كشفت مصادر محلية عن عملية عسكرية لتحرير محافظة الحديدة 

وقال المصادر أن جماعة الحوثي تلقت تحذيرات استخباراتية باجتياح وتحرير كافة مناطق محافظة الحديدة مجبرة بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الحديدة بعد تلقيهم تحذيرات من دول وصفتها الجماعة بالصديقة بقرب موعد تحرير المحافظة.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي عززت محافظة الحديدة بأكثر من 200 عربة عسكرية، ومجاميع مسلحة مزودين بمعدلات ورشاشات ثقيلة ومتوسطة منها عيارات 12/7 و23 وقذائف 160 وبي 10 وار بي جي المضادات للدروع مشيرة بأنه تم نقلهن من معسكرات الحرس الجمهوري بمحافظات صنعاء وذمار وعمران بعد تلقيهم التحذيرات الخارجية .

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مناشدات عاجلة لإنقاذ حياة امرأة من هذا الأمر في مدينة تعز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق