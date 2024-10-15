الكشف عن عملية عسكرية لتحرير الحديدة - أخبار كلمتك

كشفت مصادر محلية عن عملية عسكرية لتحرير محافظة الحديدة
وقال المصادر أن جماعة الحوثي تلقت تحذيرات استخباراتية باجتياح وتحرير كافة مناطق محافظة الحديدة مجبرة بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة الحديدة بعد تلقيهم تحذيرات من دول وصفتها الجماعة بالصديقة بقرب موعد تحرير المحافظة.
وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي عززت محافظة الحديدة بأكثر من 200 عربة عسكرية، ومجاميع مسلحة مزودين بمعدلات ورشاشات ثقيلة ومتوسطة منها عيارات 12/7 و23 وقذائف 160 وبي 10 وار بي جي المضادات للدروع مشيرة بأنه تم نقلهن من معسكرات الحرس الجمهوري بمحافظات صنعاء وذمار وعمران بعد تلقيهم التحذيرات الخارجية .
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