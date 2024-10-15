انطلاق البطولة التنشيطية لمصارعة الذراعين بعدن - أخبار كلمتك

انطلقت صباح اليوم في صالة مجمع الامل السياحي البطولة التنشيطية لمصارعة الذراعين (الرست)التي أقامها الاتحاد العام للقوة ومصارعة الذراعين بمناسبة عيد ثورة 14 اكتوبر المجيدة وتحت رعاية معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ نايف البكري ووزير الدولة محافظ عدن الاستاذ حامد لملس، بمشاركة لاعبي محافظات عدن، تعز، لحج، حضرموت الساحل والوادي، الضالع .

وتأتي هذه البطولة التنشيطية لاختيار لاعبي المنتخب الوطني للعبة والاستعداد للبطولة العربية التي ستقام خلال نوفمبر القادم في العاصمة المؤقتة عدن بمشاركة 13 دولة عربية.