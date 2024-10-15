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الكشف عن رسالة دامية للمناضل صالح الناخبي قبل وفاته يكشف ماحدث لعدن والمحافظات الجنوبية - أخبار كلمتك

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الكشف عن رسالة دامية للمناضل صالح الناخبي قبل وفاته يكشف ماحدث لعدن والمحافظات الجنوبية - أخبار كلمتك

الكشف عن رسالة دامية للمناضل صالح الناخبي قبل وفاته يكشف ماحدث لعدن والمحافظات الجنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:22 مساءً - كلمتك/خاص:

كتب/الفقيد الاعلامي صالح الناخبي:
صديقي ياسر اليافعي...يعاتبني ويقولها بطريقة ساخرة "بعدما شاب دخلوه الكتاب"..يغمز باشارة ذكيه على عودتي لمقاعد الدراسة....لم يفهمني بعد...ولا اعرف ماذا اقول له ...وهو يعلم  انهم تقاسموا الوطن وحكموه وثرواته وممتلكاته وآمنه وجيشه وحتى الوظائف....ونحن لم ندخل في حسبة أي طرف منهم
تقاسموا الفيد وفحطوا بالأطقم واستعرضوا بها حتى حفروا الشوارع...ونحن قدمنا كل ما نستطيع في الدفاع عن هذا الوطن..ونفحط  الآن بالشوارع  بحذائنا القديم نفسه
تقاسموا التسجيل والتوظيف والرتب. ووزعوها على رجال الربع الساعة الأخيرة....ولم نجد شيء لأننا أصحاب الشوط الأول
قدمنا لهذا الوطن كل شيء  كل شيء كل شيء. ولم يقدم لنا  شيء خاص
شاركنا في  الدفاع عنه. ولم نجد أي لحظه ان هذا الوطن سيدافع عنا
اختلفوا على السرقات والفيد والحكم وكل المغانم والفوائد....ولم نختلف معهم ولم نشارك بخلافهم وخلافاتهم
عندما يصبح الكهربائي قائد لواء...والبنشري مديرا في الأمن...والبلطجي مدير للشرطة...والسمكري ضابط بحث...وخريج السجون مستشارا للقضاء والعدالة..
فهناك خلل في العلم والتعليم والدراسة...
هذا وطن الفتنه..فدرءاً للفتنه. سنشغل انفسنا بما يفيد ونبعد انفسنا عن أي خلافات وصراعات وسنتجه للعلم ولو يأتي الأجل ونحن بمقعد الدراسة فذلك شرف للعلم وليس لنا
سنتقاسم أنا وزميلي الجديد أجرة المواصلات يومياُ.. وسنمشي على إقدامنا ان لم نجد ذلك... وكاسة الشاي والسندوتش سنتقاسمه. وسنتقاسم قيمة الملازم...والكتب...
دعونا وشاننا وخذوا لكم انتم خيرات الوطن وتقاسموها ...
من #رسائل_البرق_للمطر
من كتابات صالح الناخبي الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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