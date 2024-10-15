معلقا على إغتيال القائد السليماني .. بن فريد: أبى هذا المغوار إلا أن يكون تكريمه في ميادين الفداء - أخبار كلمتك

علق القيادي بالمجلس الانتقالي احمد عمر بن فريد على إغتيال القائد احمد السليماني.
وقال بن فريد : بطل عولقي - شبواني- جنوبي طبع على جسده الطاهر طوال مسيرته النضالية " نياشين الفداء الحقيقية " ، وهي عدد كبير من
جراح المواجهات مع أعداء الجنوب واذنابه من قوى الإرهاب في مختلف المواجهات العنيفة .
واضاف : ابى هذا المغوار ان يكون تكريمه إلا في ميادين الفداء والقتال وليس على المنصات .
وتابع: انه القائد البطل اركان اللواء الأول دفاع شبوة / احمد محسن السليماني الذي اغتالته أيادي الغدر والظلام بعبوة ناسفة.
واختتم: رحمة الله عليك يا بطل ، والعزاء لأهله وذويه ومحبيه للجنوب عامة.
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