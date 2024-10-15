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معلقا على إغتيال القائد السليماني .. بن فريد: أبى هذا المغوار إلا أن يكون تكريمه في ميادين الفداء - أخبار كلمتك

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معلقا على إغتيال القائد السليماني .. بن فريد: أبى هذا المغوار إلا أن يكون تكريمه في ميادين الفداء - أخبار كلمتك

معلقا على إغتيال القائد السليماني .. بن فريد: أبى هذا المغوار إلا أن يكون تكريمه في ميادين الفداء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:06 مساءً - كلمتك/ خاص

علق القيادي بالمجلس الانتقالي احمد عمر بن فريد على إغتيال القائد احمد السليماني.

وقال بن فريد : ‏بطل عولقي - شبواني- جنوبي طبع على جسده الطاهر طوال مسيرته النضالية " نياشين الفداء الحقيقية " ، وهي عدد كبير من 
جراح المواجهات مع أعداء الجنوب واذنابه من قوى الإرهاب في مختلف المواجهات العنيفة .

واضاف : ابى هذا المغوار ان يكون تكريمه إلا في ميادين الفداء والقتال وليس على المنصات .

وتابع: انه القائد البطل اركان اللواء الأول دفاع شبوة / احمد محسن السليماني الذي اغتالته أيادي الغدر والظلام بعبوة ناسفة.

واختتم: رحمة الله عليك يا بطل ، والعزاء لأهله وذويه ومحبيه للجنوب عامة.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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