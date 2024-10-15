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عاجل:حادث شنيع في عدن وتعرض راكب لهذا الامر - أخبار كلمتك

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عاجل:حادث شنيع في عدن وتعرض راكب لهذا الامر - أخبار كلمتك

عاجل:حادث شنيع في عدن وتعرض راكب لهذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك/خاص:

بترت يد احد المواطنين فيما اصيب اخرين جراء حادث شنيع بخط الجسر بين عدد من السيارات صباح اليوم بعدن. 
وافاد مواطنون بان حادث بين دباب اصطدم بسيارة اخرى تسبب بسقوط اصابات وببتر يد احدهم. 

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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