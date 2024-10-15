بترت يد احد المواطنين فيما اصيب اخرين جراء حادث شنيع بخط الجسر بين عدد من السيارات صباح اليوم بعدن.
وافاد مواطنون بان حادث بين دباب اصطدم بسيارة اخرى تسبب بسقوط اصابات وببتر يد احدهم.
عاجل:حادث شنيع في عدن وتعرض راكب لهذا الامر - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك/خاص:
بترت يد احد المواطنين فيما اصيب اخرين جراء حادث شنيع بخط الجسر بين عدد من السيارات صباح اليوم بعدن.
بترت يد احد المواطنين فيما اصيب اخرين جراء حادث شنيع بخط الجسر بين عدد من السيارات صباح اليوم بعدن.
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