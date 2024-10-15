مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - زينة تستأنف تصوير مشاهدها في فيلم «الدشاش» بطولة أحمد سعد - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع التضخم السنوي في أمريكا لـ 2.6 % في أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل تنمية الاقتصاد الأزرق (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

السيسي يصدق على 4 قوانين جديدة - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

ذا روك يضرب جيمي فالون على الهواء بسبب هدية الكريسماس (فيديو) - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

بعد تماثلهما للشفاء، انتظام ثنائي المصري بالتدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة الزمالك - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان أعمال تطوير مركز شباب المساعيد - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

اول تحرك للانتقالي بشان الاوضاع في عدن - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عبيدة أمير: أتمنى عمل ديو غنائي مع فضل شاكر وبهاء سلطان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

تدشين دورة تدريبية لمعالجة حالات مصابة بهذا المرض في الحديدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تدشين دورة تدريبية لمعالجة حالات مصابة بهذا المرض في الحديدة - أخبار كلمتك

تدشين دورة تدريبية لمعالجة حالات مصابة بهذا المرض في الحديدة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك/ خاص

دشَّن محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، ومعه مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وامراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور ياسر باهشم، الدورة التدريبية لمتطوعات مديرية حيس، حول التدبير التكاملي لمعالجة حالات  الملاريا بإشراك المجتمع.

وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، التي تنفِّذها الادارة العامة للبرنامج بوزارة الصحة، بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الى اكساب 20 متطوعة بالمعلومات اللازمة حول التدبير التكاملي لحالات مرض الملاريا ومعالجتها للأشخاص الغير قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية.

وثمن محافظ الحديدة، جهود وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالادارة العامة لبرنامج مكافحة الملاريا بالوزارة، وحرصها على تنظيم مثل هذه الدورات النوعية والمهمة، التي تهدف الى تأهيل متطوعات صحة المجتمع في المناطق البعيدة والنائية، بمديريات المحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، أن مديرية حيس، تُعَدُّ المديرية الثانية بمحافظة الحديدة، التي يستهدفها البرنامج بهذا التدريب.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

محامية تدعو إلى الوقوف أمام شيخ بارز بتعز عقب مواقفه المتشددة تجاه هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق