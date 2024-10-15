تدشين دورة تدريبية لمعالجة حالات مصابة بهذا المرض في الحديدة - أخبار كلمتك

دشَّن محافظ محافظة الحديدة، الدكتور الحسن علي طاهر، اليوم، ومعه مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وامراض النواقل بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتور ياسر باهشم، الدورة التدريبية لمتطوعات مديرية حيس، حول التدبير التكاملي لمعالجة حالات الملاريا بإشراك المجتمع.

وتهدف الدورة على مدى خمسة ايام، التي تنفِّذها الادارة العامة للبرنامج بوزارة الصحة، بتمويل من الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، الى اكساب 20 متطوعة بالمعلومات اللازمة حول التدبير التكاملي لحالات مرض الملاريا ومعالجتها للأشخاص الغير قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية.

وثمن محافظ الحديدة، جهود وزارة الصحة العامة والسكان ممثلة بالادارة العامة لبرنامج مكافحة الملاريا بالوزارة، وحرصها على تنظيم مثل هذه الدورات النوعية والمهمة، التي تهدف الى تأهيل متطوعات صحة المجتمع في المناطق البعيدة والنائية، بمديريات المحافظة.

من جانبه أوضح مدير عام البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل، أن مديرية حيس، تُعَدُّ المديرية الثانية بمحافظة الحديدة، التي يستهدفها البرنامج بهذا التدريب.