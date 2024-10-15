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خلافات عسكرية على ترسيم الحدود بين محافظتين جنوبية - أخبار كلمتك

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خلافات عسكرية على ترسيم الحدود بين محافظتين جنوبية - أخبار كلمتك

خلافات عسكرية على ترسيم الحدود بين محافظتين جنوبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - كلمتك:

نشب خلال الايام القليلة الماضية خلاف حدودي جديد بين محافظتي حضرموت وشبوة عقب قيام قوات عسكرية من محافظة حضرموت بنصب نقطة عسكرية داخل اراضي محافظة شبوة .

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة شبوة ان قوات عسكرية من النخبة نصبت نقطة تفتيش بمنطقة ساحل امبح وهي منطقة تقع داخل الحدود الادارية لشبوة .

واشارت المصادر الى ان القيادات العسكرية من شبوة خاطبت المسئولين في حضرموت وطالبتهم بضرورة اخلاء النقطة .

وبحسب المصادر فان القيادات العسكرية الحضرمية اوضحت ان هذه النقطة مؤقتة لحين انتهاء التوتر الحاصل في حضرموت حاليا .
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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