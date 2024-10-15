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بالصور .. بدء العمل في توسعة الشارع العام لمدينة المخا - أخبار كلمتك

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بالصور .. بدء العمل في توسعة الشارع العام لمدينة المخا - أخبار كلمتك

بالصور .. بدء العمل في توسعة الشارع العام لمدينة المخا - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:05 صباحاً - كلمتك/ خاص

بدأ العمل اليوم الثلاثاء في توسعة الشارع العام لمدينة المخاء 

وتعد هذه خطوة إيجابية لخدمة أبناء المدينة ..

و تأتي هذه الخطوة ضمن عجلة التنمية في الساحل الغربي بدعم من المقاومة الوطنيةd549f1238a.jpg0b9811fdeb.jpgddfb290041.jpg

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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