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وصول عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن إلى رقم غير مسبوق - أخبار كلمتك

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وصول عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن إلى رقم غير مسبوق - أخبار كلمتك

وصول عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن إلى رقم غير مسبوق - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:05 صباحاً - كلمتك/ متابعات

ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن خلال العام الأخير.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) إنها رصدت 2,692 مهاجراً من القرن الأفريقي دخلوا اليمن، في شهر سبتمبر/أيلول 2024.

ووفق المنظمة فإن عدد المهاجرين الوافدين الشهر الماضي، هو الأعلى منذ أغسطس/آب 2023، الذي شهد دخول ما مجموعه 4,176 مهاجر أفريقي.

و يمثل وفود المهاجرين زيادة بنسبة 65% عن الرقم الإجمالي المُبلغ عنه في الشهر السابق له (أغسطس/آب) الذي دخل فيه 1,345 مهاجر.

وأشارت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، إلى أن 79% من المهاجرين الواصلين إلى اليمن في سبتمبر الماضي، وبعدد 2,115 مهاجر انطلقوا من إقليم باري في الصومال ووصلوا إلى سواحل شبوة في جنوب شرق البلاد؛ بينهم 2,055 مهاجر إلى منطقة بير علي، و60 آخرين إلى عين معبد.

وأضافت أن 21% من المهاجرين؛ وبعدد 577 مهاجراً، قدموا من جيبوتي إلى الساحل الغربي في محافظة تعز، في أول تسجيل من نوعه على هذا الطريق، بينما "لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى لحج، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تهريب المهاجرين والمتواصلة منذ أغسطس 2023".

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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