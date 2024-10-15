وصول عدد المهاجرين الأفارقة في اليمن إلى رقم غير مسبوق - أخبار كلمتك

ارتفع عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن خلال العام الأخير.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) إنها رصدت 2,692 مهاجراً من القرن الأفريقي دخلوا اليمن، في شهر سبتمبر/أيلول 2024.

ووفق المنظمة فإن عدد المهاجرين الوافدين الشهر الماضي، هو الأعلى منذ أغسطس/آب 2023، الذي شهد دخول ما مجموعه 4,176 مهاجر أفريقي.

و يمثل وفود المهاجرين زيادة بنسبة 65% عن الرقم الإجمالي المُبلغ عنه في الشهر السابق له (أغسطس/آب) الذي دخل فيه 1,345 مهاجر.

وأشارت مصفوفة النزوح (DTM) التابعة لمنظمة الهجرة، إلى أن 79% من المهاجرين الواصلين إلى اليمن في سبتمبر الماضي، وبعدد 2,115 مهاجر انطلقوا من إقليم باري في الصومال ووصلوا إلى سواحل شبوة في جنوب شرق البلاد؛ بينهم 2,055 مهاجر إلى منطقة بير علي، و60 آخرين إلى عين معبد.

وأضافت أن 21% من المهاجرين؛ وبعدد 577 مهاجراً، قدموا من جيبوتي إلى الساحل الغربي في محافظة تعز، في أول تسجيل من نوعه على هذا الطريق، بينما "لم يتم تسجيل وصول أي مهاجرين إلى لحج، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة تهريب المهاجرين والمتواصلة منذ أغسطس 2023".