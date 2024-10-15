نشوب خلاف حدودي جديد بين هاتين المحافظتين الجنوبيتين - أخبار كلمتك

نشب خلال الايام القليلة الماضية خلاف حدودي جديد بين محافظتي حضرموت وشبوة عقب قيام قوات عسكرية من محافظة حضرموت بنصب نقطة عسكرية داخل اراضي محافظة شبوة .

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة شبوة ان قوات عسكرية من النخبة نصبت نقطة تفتيش بمنطقة ساحل امبح وهي منطقة تقع داخل الحدود الادارية لشبوة .

واشارت المصادر الى ان القيادات العسكرية من شبوة خاطبت المسئولين في حضرموت وطالبتهم بضرورة اخلاء النقطة .

وبحسب المصادر فان القيادات العسكرية الحضرمية اوضحت ان هذه النقطة مؤقتة لحين انتهاء التوتر الحاصل في حضرموت حاليا