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نشوب خلاف حدودي جديد بين هاتين المحافظتين الجنوبيتين - أخبار كلمتك

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نشوب خلاف حدودي جديد بين هاتين المحافظتين الجنوبيتين - أخبار كلمتك

نشوب خلاف حدودي جديد بين هاتين المحافظتين الجنوبيتين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 10:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

نشب خلال الايام القليلة الماضية خلاف حدودي جديد بين محافظتي حضرموت وشبوة عقب قيام قوات عسكرية من محافظة حضرموت بنصب نقطة عسكرية داخل اراضي محافظة شبوة .

وقالت مصادر عسكرية بمحافظة شبوة ان قوات عسكرية من النخبة نصبت نقطة تفتيش بمنطقة ساحل امبح وهي منطقة تقع داخل الحدود الادارية لشبوة .

واشارت المصادر الى ان القيادات العسكرية من شبوة خاطبت المسئولين في حضرموت وطالبتهم بضرورة اخلاء النقطة .

وبحسب المصادر فان القيادات العسكرية الحضرمية اوضحت ان هذه النقطة مؤقتة لحين انتهاء التوتر الحاصل في حضرموت حاليا

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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