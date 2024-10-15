عميد مهندس طيار يقدم شكوى لرئيس المجلس الانتقالي بهذا الأمر - أخبار كلمتك

قدم العميد مهندس طيار عبدالرحمن شكوى للواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي .

نص الشكوى:

الأخ اللواء / عيدروس بن قاسم الزبيدي

الأخ وزير الدفاع

تحية طيبة وبعد

*الموضوع / تقديم شكوى*

أنا أحد ضباط القوة الجوية والدفاع الجوي من كبار السن ذهبت صباح يوم الأربعاء الموافق 9/10/2024 الى مستشفى عبود العسكري لعمل بعض الفحوصات وأخذ استشارة طبية من احد دكاترة الأقسام العاملة في المشفى وحين تقدمت الى قسم التسجيل مشهرا بطاقتي العسكرية تفاجأت برفض تسجيلي متعللين بأن النظام تغير منذ ايام فقط ولم يعد هناك تعامل بالبطائق العسكرية الا بوجود رسائل تحويلية من الوحدات التي تنتمي لها.

وحيث نحن في القوات الجوية وكبار السن لا توجد لدينا وحدة فاعلة مثل بقية الوحدات العسكرية الموجودة حاليا ، فقد قمت بعدها بالذهاب للتأكد من إدارة المشفى وطلب استثناء لي الا انهم رفضوا و قالوا أن النظام الجديد تم تفعيله قبل أيام ، قلت لهم يتم استقطاع من رواتبنا شهريا مبلغ ٢٠٠٠ ريال كضمان صحي فأين تذهب؟ ، وعدت الى منزلي خالي الوفاض.

لذا لابد على قيادتنا ان تتواصل مع إدارة المشفى لعمل حل للمرضى القادمين من الوحدات غير الفاعلة مثل وحدتنا الجوية من كبار السن وبذلك تكون العناية الطبية تشمل الجميع دون استثناء. وشكرا.

عميد مهندس طيار / عبدالرحمن ناجي عبده