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الكشف عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني - أخبار كلمتك

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الكشف عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني - أخبار كلمتك

الكشف عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - كلمتك: خاص


 


تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني

وقال وفيق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏معالجة أزمة الريال اليمني تبدأ من وضع حد لهذا الواقع المختل في الجانب المالي والنقدي

واكد في تغريدته قائلاً:
سوق الصرف والوضع النقدي في البلاد تشوبه الكثير من الإختلالات العميقة والثغرات التي تمكن المضاربين ومعطوبي الضمير من التلاعب بقيمة الريال اليمني ، والتحكم بسوق الصرف وفقاً لتحقيق أهدافهم ومصالحهم

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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