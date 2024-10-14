الكشف عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 08:54 مساءً - كلمتك: خاص
وقال وفيق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
واكد في تغريدته قائلاً:
تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني
وقال وفيق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
معالجة أزمة الريال اليمني تبدأ من وضع حد لهذا الواقع المختل في الجانب المالي والنقدي
واكد في تغريدته قائلاً:
سوق الصرف والوضع النقدي في البلاد تشوبه الكثير من الإختلالات العميقة والثغرات التي تمكن المضاربين ومعطوبي الضمير من التلاعب بقيمة الريال اليمني ، والتحكم بسوق الصرف وفقاً لتحقيق أهدافهم ومصالحهم
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