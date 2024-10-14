الكشف عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني - أخبار كلمتك







تحدث الخبير الاقتصادي وفيق صالح عن الأمر الذي سيعالج أزمة الريال اليمني

وقال وفيق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏معالجة أزمة الريال اليمني تبدأ من وضع حد لهذا الواقع المختل في الجانب المالي والنقدي

واكد في تغريدته قائلاً:

سوق الصرف والوضع النقدي في البلاد تشوبه الكثير من الإختلالات العميقة والثغرات التي تمكن المضاربين ومعطوبي الضمير من التلاعب بقيمة الريال اليمني ، والتحكم بسوق الصرف وفقاً لتحقيق أهدافهم ومصالحهم