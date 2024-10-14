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أمر كارثي بشأن انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

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أمر كارثي بشأن انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أمر كارثي بشأن انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:55 مساءً - كلمتك: خاص


 

 

صرح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بشأن انهيار الريال اليمني أمام أسعار صرف العملات الأجنبية


وقال مصطفى نصر في تصريح اليوم:
- وصول الريال اليمني عتبة الألفين ريال مقابل الدولار أمر كارثي على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية.

موضحاً ان الريال اليمني بذلك يفقد اكثر من ثمانية أضعاف قيمته اي بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب.

مشيراً ان الموظف الذي كان يتقاضى 60 الف ريال شهريا تعادل 270  دولار تقريبا اصبح يتقاضى 30  دولار ويمكن قياس بقية المهن.

واكد مصطفى نصر ان تدهور الريال بهذه الصورة المريعة هي حرب مباشرة على المواطن اليمني وسرقة لقوته اليومي ومدخراته

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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