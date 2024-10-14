أمر كارثي بشأن انهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية - أخبار كلمتك





صرح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بشأن انهيار الريال اليمني أمام أسعار صرف العملات الأجنبية



وقال مصطفى نصر في تصريح اليوم:

- وصول الريال اليمني عتبة الألفين ريال مقابل الدولار أمر كارثي على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية.

موضحاً ان الريال اليمني بذلك يفقد اكثر من ثمانية أضعاف قيمته اي بنسبة تتجاوز 800 بالمئة منذ بدء الحرب.

مشيراً ان الموظف الذي كان يتقاضى 60 الف ريال شهريا تعادل 270 دولار تقريبا اصبح يتقاضى 30 دولار ويمكن قياس بقية المهن.

واكد مصطفى نصر ان تدهور الريال بهذه الصورة المريعة هي حرب مباشرة على المواطن اليمني وسرقة لقوته اليومي ومدخراته