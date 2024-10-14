هاني بن بريك يصرح بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك عن موقف أبناء الجنوب في كل مناسبة

وقال بن بريك في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏في كل مناسبة جنوبية شعب الجنوب يؤكد فيها حقه في تقرير مصيره واستحقاقه في نيل استقلاله، هذه المناسبات التي باتت كالاستفتاء الشعبي المؤكِّد لخيار الشعب ومطالبته في عودة دولته.

وتابع بالقول:

لا يَشْرَقُ ويُغَصُّ بهذه الاحتفالات الجماهيرية في كل الجنوب رافعة أعلام دولة الجنوب قبل الوحدة المشؤومة إلا أعداء الإنسانية الإرهابيون، والانتهازيون.

مختتما تغريدته قائلاً:

لن ننسى شهداءنا وأبطالنا في كل مراحل النضال، ولا نامت أعين الجبناء الذين يقتاتون على تضحيات الرجال. ‎