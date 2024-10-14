هاني بن بريك يصرح بشأن هذا الأمر - أخبار كلمتك

تحدث نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك عن موقف أبناء الجنوب في كل مناسبة
وقال بن بريك في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
في كل مناسبة جنوبية شعب الجنوب يؤكد فيها حقه في تقرير مصيره واستحقاقه في نيل استقلاله، هذه المناسبات التي باتت كالاستفتاء الشعبي المؤكِّد لخيار الشعب ومطالبته في عودة دولته.
وتابع بالقول:
لا يَشْرَقُ ويُغَصُّ بهذه الاحتفالات الجماهيرية في كل الجنوب رافعة أعلام دولة الجنوب قبل الوحدة المشؤومة إلا أعداء الإنسانية الإرهابيون، والانتهازيون.
مختتما تغريدته قائلاً:
لن ننسى شهداءنا وأبطالنا في كل مراحل النضال، ولا نامت أعين الجبناء الذين يقتاتون على تضحيات الرجال.
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