فتحي بن لزرق يتحدث عن أول لقاء له بطارق صالح ويكشف عن مادار بينهما - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن اول لقاء له بقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح



وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك :

مرة واحدة التقيت طارق محمد صالح وجها لوجه …

كان ذلك عقب تعيينه نائبا للرئيس في الرياض بيومين.

وتابع بن لزرق عن حديثه بشأن لقائه بطارق صالح قائلاً:

قال لي :" أريد اسالك سؤال .. ياخي هل المثل هذا اللي يقول ياويل عدن من صنعاء وياويل صنعاء من دثينة حقيقي .

قلت :" نعم والله حقيقي وكنت اسمعه من أهلي وانا صغير.

ضحك بصوت عال وقال :" طيب ياخي كان نبهتونا للمثل.

وتابع بالقول:

قلت له :" والله ياخي ماعاد تداركنا للأمر الا وعبدربه قد عصدكم وعصدنا وعصد البلاد كلها

خيرها في غيرها …

ان شاء الله لو في مثل جديد بنكون ننبهكم قبل

مساء الإبتسامة..

واختتم بن لزرق حديثه قائلاً:

دثينة: منطقة في ابين ينحدر منها الرئيس السابق هادي