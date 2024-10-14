البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

فتحي بن لزرق يتحدث عن أول لقاء له بطارق صالح ويكشف عن مادار بينهما - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتحي بن لزرق يتحدث عن أول لقاء له بطارق صالح ويكشف عن مادار بينهما - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يتحدث عن أول لقاء له بطارق صالح ويكشف عن مادار بينهما - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 06:06 مساءً - كلمتك: خاص

 

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن اول لقاء له بقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح


وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك :
مرة واحدة التقيت طارق محمد صالح وجها لوجه …
كان ذلك عقب تعيينه نائبا للرئيس في الرياض بيومين.

وتابع بن لزرق عن حديثه بشأن لقائه بطارق صالح قائلاً:
قال لي :" أريد اسالك سؤال .. ياخي هل المثل هذا اللي يقول  ياويل عدن من صنعاء وياويل صنعاء من دثينة  حقيقي .
قلت :" نعم والله حقيقي وكنت اسمعه من أهلي وانا صغير.
ضحك بصوت عال وقال :" طيب ياخي كان نبهتونا للمثل.

وتابع بالقول:
قلت له :" والله ياخي ماعاد تداركنا للأمر الا وعبدربه قد عصدكم  وعصدنا وعصد البلاد كلها
خيرها في غيرها …
ان شاء الله لو في مثل جديد بنكون ننبهكم قبل 
مساء الإبتسامة..

واختتم بن لزرق حديثه قائلاً:
دثينة: منطقة في ابين ينحدر منها الرئيس السابق هادي

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

درجات الحرارة المتوقعة في اليمن صباح الأربعاء .. تعرف عليها - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق