فتحي بن لزرق يتحدث عن أول لقاء له بطارق صالح ويكشف عن مادار بينهما - أخبار كلمتك

تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن اول لقاء له بقائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح
وقال بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بموقع فيسبوك :
مرة واحدة التقيت طارق محمد صالح وجها لوجه …
كان ذلك عقب تعيينه نائبا للرئيس في الرياض بيومين.
وتابع بن لزرق عن حديثه بشأن لقائه بطارق صالح قائلاً:
قال لي :" أريد اسالك سؤال .. ياخي هل المثل هذا اللي يقول ياويل عدن من صنعاء وياويل صنعاء من دثينة حقيقي .
قلت :" نعم والله حقيقي وكنت اسمعه من أهلي وانا صغير.
ضحك بصوت عال وقال :" طيب ياخي كان نبهتونا للمثل.
وتابع بالقول:
قلت له :" والله ياخي ماعاد تداركنا للأمر الا وعبدربه قد عصدكم وعصدنا وعصد البلاد كلها
خيرها في غيرها …
ان شاء الله لو في مثل جديد بنكون ننبهكم قبل
مساء الإبتسامة..
واختتم بن لزرق حديثه قائلاً:
دثينة: منطقة في ابين ينحدر منها الرئيس السابق هادي
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