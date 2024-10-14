قال الصحفي نسيم البعيثي:الفرق بين الدولة والمليشيات بمساحة الحرية والنقد: نحن في ظل دولة ونتمتع بحرية التعبير والنقد وننتقد الحكومة وسياساتها دون خوف.
واضاف:وهناك مؤسسات قانونية تحمي حقوق المواطن وتضمن حرية الصحافة والتعبير، اما مناطق المليشيات الحوثية الإرهابية بدون مرتبات منذ عشر سنوات وانعدام حرية التعبير والنقد ويتعرض المواطن للسجن والعنف إذا رفع علم بلاده فقط.
تعرف على الفرق بين المليشيات والدولة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:
قال الصحفي نسيم البعيثي:الفرق بين الدولة والمليشيات بمساحة الحرية والنقد: نحن في ظل دولة ونتمتع بحرية التعبير والنقد وننتقد الحكومة وسياساتها دون خوف.
قال الصحفي نسيم البعيثي:الفرق بين الدولة والمليشيات بمساحة الحرية والنقد: نحن في ظل دولة ونتمتع بحرية التعبير والنقد وننتقد الحكومة وسياساتها دون خوف.
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