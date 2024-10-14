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تعرف على الفرق بين المليشيات والدولة - أخبار كلمتك

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تعرف على الفرق بين المليشيات والدولة - أخبار كلمتك

تعرف على الفرق بين المليشيات والدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 05:33 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي نسيم البعيثي:الفرق بين الدولة والمليشيات بمساحة الحرية والنقد: نحن في ظل دولة ونتمتع بحرية التعبير والنقد وننتقد الحكومة وسياساتها دون خوف. 
واضاف:وهناك مؤسسات قانونية تحمي حقوق المواطن وتضمن حرية الصحافة والتعبير، اما مناطق المليشيات الحوثية الإرهابية بدون مرتبات منذ عشر سنوات وانعدام حرية التعبير والنقد ويتعرض المواطن للسجن والعنف إذا رفع علم بلاده فقط.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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