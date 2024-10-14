عصر غداً.. الاجتماع الفني للبطولة الكروية الثانية للاعبين المخضرمين بعدن - أخبار كلمتك

برعاية كريمة من قبل إدارة مشروع مدينة عدن الجديدة وفي إطار دعمهم للرياضيين وتشجيع الأنشطة الرياضية، يعقد عصر غداً (الثلاثاء)، في قاعة الاجتماعات الكائنة في مشروع مدينة عدن الجديدة في مدينة الشعب ، الإجتماع الفني للبطولة الكروية الثانية للاعبي أندية عدن المخضرمين ممن تجاوزوا سن (50 عاماً) والتي ستقام على ملاعب المدينة المعشبة خلال الفترة من الـ 19 من أكتوبر الجاري وحتى الـ 30 من شهر نوفمبر 2024م والتي تزامن مع أعيادنا الوطنية اكتوبر ونوفمبر، وسيتم خلال هذا الاجتماع الفني الذي سيحضره ممثلو الفرق المشاركة وعدد من نجوم الكرة السابقين مناقشة اللائحة المنظمة، والأمور المتعلقة بالبطولة، التي ستقام بدعم ورعاية كريمة من قبل (مشروع مدينة عدن الجديدة) بمناسبة الأعياد الوطنية، حيث ستشارك في هذه البطولة عشر فرق يمثلون قدامى لاعبي أندية التلال والوحدة والشعلة وشمسان والميناء والشرطة والجلاء، النصر، إضافة إلى مخضرمي فريق حسان ابين وفريق مختلط مخضرمي الطليعة والشرارة بلحج، وستقسم الفرق المشاركة إلى مجموعتين حيث سيصعد من كل مجموعة فريقان إلى المربع الذهبي للبطولة.

وقد رصدت إدارة مشروع مدينة عدن الجديدة جوائز قيمة، ودعم مالي للاعبين المشاركين في البطولة، وتوفير المستلزمات الرياضية إضافة إلى تكريم خاص لأصحاب المراكز الأولى والألقاب في البطولة التي يحرص القائمون عليها بأن تكون بطولة نموذجية وناجحة تعكس صورة طيبة عن عدن ورياضتها العريقة، خاصة وأن المشاركين فيها نجوم معروفون ممن كانت لهم صولات وجولات في ملاعبنا الكروية.

وفي تصريح لرئيس اللجنة المنظمة للبطولة وممثل مشروع مدينة عدن الجديدة الراعية للبطولة الاستاذ ايهاب فارع أوضح فيه بأن كافة الترتيبات والتجهيزات للبطولة قد أعدت بشكل نموذجي وهناك جهود تبذل لإنجاح البطولة وحرص القائمين على البطولة على أن تكون خاصة بلاعبي الزمن الجميل ممن كانت لهم صولات وجولات في ملاعبنا الكروية والهدف من البطولة هو جمع هولاء النجوم الكروية في نشاط خاص يعيدوا من خلاله ذكرياتهم الجميلة مع معشوقتهم كرة القدم الذي امتعوا واسعدوا جميع عشاق ومحبي الرياضة الكروية.

وطالب ايهاب فارع جميع الفرق المشاركة ولاعبيها المشاركة الفاعلة والتعاون المشترك في سير المباريات بصورة طبيعة وان تتوج تلك الجهود بنجاح البطولة وهو هدف الجميع.