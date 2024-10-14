رصد كلمتك عملية انهيار العملة بظرف ساعتين فقط
يوم امس كانت اسعار الصرف عند الساعة الواحدة ظهرا
514
517
1960
1977
وبعد ساعتين ارتفع سعر شراء الدولار الى ١٩٨١ وبعدها بساعتين ارتفع الى ١٩٨٣ ليتجاوز سعر بيع الدولار قبل قليل الالفين ريال.
ولم يحدث من قبل ان تتغير اسعار الصرف وتنهار العملة كل ٦٠ دقيقة.
رصد امر صادم بشان انهيار العملة المتسارع لم يحدث من قبل - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 04:25 مساءً - كلمتك/خاص:
رصد كلمتك عملية انهيار العملة بظرف ساعتين فقط
رصد كلمتك عملية انهيار العملة بظرف ساعتين فقط
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