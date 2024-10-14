في حفل تكريمي بهيج .. وقف أويس القرني يحتفي بالكوكبة الأولى من من رواد اليمن في إسطنبول - أخبار كلمتك

شهدت مدينة إسطنبول التركية حفل تكريمي وخطابي للاحتفاء بالكوكبة الأولى من منتسبي برنامج رواد اليمن التابع لوقف أويس القرني وسط حضور رسمي وشعبي كبير.

وفي الحفل الذي نظم مع اختتام أعمال الملتقى الخامس لرواد اليمن أشاد رئيس وقف أويس القرني صلاح باتيس بالجهود المبذولة من قبل الرواد في عملية التحصيل العلمي والمعرفي، بالإضافة إلى اسهاماتهم وتأثيرهم المجتمعي الكبير.

ودعا باتيس رجال المال والأعمال إلى المساهمة في الوقف بما يعود على دعم مشاريع النهوض الحضاري لليمن

بدورة أكد السفير اليمني في تركيا محمد صالح طريق على أهمية دعم المشاريع العلمية والمساهمة في تاهيل الشباب الجامعي وتمكينهم ليعود نفعهم على الوطن.

وقد تخلل الحفل عددا من الفقرات التكريمية والإبداعية والفنية أبرزها الأوبريت الفني المقدم من قبل نخبة من الفنانين والمنشدين اليمنيين، بالإضافة إلى عرض عداد من المواد المرئية التي أوضحت رسالة الوقف مسارات العمل فيه ومشاريعه الوقفية، كما قدمت نبذة مختصرة عن تخصصات رواد الدفعة الأولى وأبرز انجازاتهم العلمية والعملية.

وفي ختام الحفل كرمت إدارة وقف أويس القرني المؤسسات والشركاء في دعم برنامج رود اليمن والملتقى الخامس كما كرم الباحثين المشاركين في المؤتمر العلمي الأول والمتميزين في المجالات العملية والمهنية المختلفة.

وكان القائمون على الحفل قد نظموا معرض صور أبرز معالم اليمن التاريخية والحضارية في كل اقاليم الدولة اليمنية الاتحادية.