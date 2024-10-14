البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

اجتماع استثنائي لنادي السلام الرياضي: رؤية جديدة لمواجهة التحديات واستعدادات لدوري المحافظة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اجتماع استثنائي لنادي السلام الرياضي: رؤية جديدة لمواجهة التحديات واستعدادات لدوري المحافظة - أخبار كلمتك

اجتماع استثنائي لنادي السلام الرياضي: رؤية جديدة لمواجهة التحديات واستعدادات لدوري المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:53 مساءً - كلمتك: خاص

.

 

في خطوة تعكس تصميم نادي السلام الرياضي على تعزيز مكانته الرياضية، ترأس نائب رئيس النادي، الأستاذ "منصور الصماتي" اجتماعاً استثنائياًصباح اليوم، بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية، وأمين عام النادي، وأعضاء الهيئة الإدارية،وتمحور الاجتماع حول استعراض التحديات التي تواجه النادي واستعداداته لدوري المحافظة.

بداية قوية ورؤية واضحة

رحب منصور الصماتي بالحضور، مشيداً بالنجاحات المتتالية التي حققتها إدارة النادي في إحداث تحول حقيقي في المشهد الرياضي بالمديرية، مما جعلها وجهة مفضلة للشباب الطموح، وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود الفريق الإداري تحت قيادة الأمين العام، الذي أثبت التزامه العميق بدعم الشباب وتنمية الرياضة.

التحديات كفرصة للنمو.

مدير مكتب الشباب والرياضة لم يخفِ إعجابه بما تحقق، حيث أشار إلى أن النادي يحقق نجاحات غير مسبوقة بفضل الرؤية الثاقبة للإدارة الحالية. لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث استعرض أمين عام النادي الصعوبات المالية والمعنوية التي تواجههم، مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية فعالة لتجاوزها، خصوصًا مع اقتراب دوري المحافظة.

قرارات جريئة لمستقبل مشرق.

أثمر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية التي تُعبر عن العزم على تحقيق أهداف النادي، ومنها:

1. تشكيل لجنة خاصة لمناقشة موقف رئيس النادي من الاستمرار أو الاستقالة، لضمان الاستقرار الإداري.


2. وضع خطة طموحة لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية، لتجهيز الفريق بأفضل الإمكانيات.


3. إعداد تصور مالي شامل لمشاركة النادي في دوري المحافظة، يضمن تحقيق الأداء المتميز.


4. تعيين المدرب "عبدالحميد أحمد سعيد" لقيادة الفريق، مع دعم من الكابتن مبارك العولقي، والكابتن عبده سعيد محمد كإداري للفريق، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات المحلية.

 

ختام مثير ونداء للعمل الجماعي

اختتم الاجتماع بتأكيد الجميع على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مشددين على ضرورة الإلتزام والتعاون من أجل ضمان تميز النادي في الاستحقاقات القادمة. وقد أكدت الهيئة الإدارية أن النادي ماضٍ نحو مستقبل مشرق، معززا بقيم التحدي والإصرار.

إن نادي السلام الرياضي يضع قدمه بقوة نحو قمة الإنجازات، مستعداً  لمواجهة كل التحديات بثقة وعزيمة، ليكون دائماً في المقدمة.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

إخترنا لك

مالك بقالة بصنعاء يحسم الجدل بشان الجنية التي طلبت منه اغلاق القران وطلبت منه امر غريب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق