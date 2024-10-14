اجتماع استثنائي لنادي السلام الرياضي: رؤية جديدة لمواجهة التحديات واستعدادات لدوري المحافظة - أخبار كلمتك

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في خطوة تعكس تصميم نادي السلام الرياضي على تعزيز مكانته الرياضية، ترأس نائب رئيس النادي، الأستاذ "منصور الصماتي" اجتماعاً استثنائياًصباح اليوم، بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة بالمديرية، وأمين عام النادي، وأعضاء الهيئة الإدارية،وتمحور الاجتماع حول استعراض التحديات التي تواجه النادي واستعداداته لدوري المحافظة.

بداية قوية ورؤية واضحة

رحب منصور الصماتي بالحضور، مشيداً بالنجاحات المتتالية التي حققتها إدارة النادي في إحداث تحول حقيقي في المشهد الرياضي بالمديرية، مما جعلها وجهة مفضلة للشباب الطموح، وأكد أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا تضافر جهود الفريق الإداري تحت قيادة الأمين العام، الذي أثبت التزامه العميق بدعم الشباب وتنمية الرياضة.

التحديات كفرصة للنمو.

مدير مكتب الشباب والرياضة لم يخفِ إعجابه بما تحقق، حيث أشار إلى أن النادي يحقق نجاحات غير مسبوقة بفضل الرؤية الثاقبة للإدارة الحالية. لكن التحديات لا تزال قائمة، حيث استعرض أمين عام النادي الصعوبات المالية والمعنوية التي تواجههم، مؤكداً على ضرورة وجود استراتيجية فعالة لتجاوزها، خصوصًا مع اقتراب دوري المحافظة.

قرارات جريئة لمستقبل مشرق.

أثمر الاجتماع عن اتخاذ عدد من القرارات الاستراتيجية التي تُعبر عن العزم على تحقيق أهداف النادي، ومنها:

1. تشكيل لجنة خاصة لمناقشة موقف رئيس النادي من الاستمرار أو الاستقالة، لضمان الاستقرار الإداري.



2. وضع خطة طموحة لتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية، لتجهيز الفريق بأفضل الإمكانيات.



3. إعداد تصور مالي شامل لمشاركة النادي في دوري المحافظة، يضمن تحقيق الأداء المتميز.



4. تعيين المدرب "عبدالحميد أحمد سعيد" لقيادة الفريق، مع دعم من الكابتن مبارك العولقي، والكابتن عبده سعيد محمد كإداري للفريق، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات المحلية.

ختام مثير ونداء للعمل الجماعي

اختتم الاجتماع بتأكيد الجميع على أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق، مشددين على ضرورة الإلتزام والتعاون من أجل ضمان تميز النادي في الاستحقاقات القادمة. وقد أكدت الهيئة الإدارية أن النادي ماضٍ نحو مستقبل مشرق، معززا بقيم التحدي والإصرار.

إن نادي السلام الرياضي يضع قدمه بقوة نحو قمة الإنجازات، مستعداً لمواجهة كل التحديات بثقة وعزيمة، ليكون دائماً في المقدمة.