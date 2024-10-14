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فوضى عارمة وهجوم مسلح يستهدف منزل اسرة - أخبار كلمتك

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فوضى عارمة وهجوم مسلح يستهدف منزل اسرة - أخبار كلمتك

فوضى عارمة وهجوم مسلح يستهدف منزل اسرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - كلمتك/خاص:

شهدت مديرية حبيش بمحافظة إب، حالة من الفوضى الأمنية المتصاعدة.

 

وتعرض منزل إحدى الأسر إلى هجوم مسلح أدى إلى إحراقه بالكامل.

 

ونجت الأسرة بأعجوبة من الحادث، إلا أن هذا الهجوم يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي فشلت في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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