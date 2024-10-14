فوضى عارمة وهجوم مسلح يستهدف منزل اسرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 03:20 مساءً - كلمتك/خاص:
ونجت الأسرة بأعجوبة من الحادث، إلا أن هذا الهجوم يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي فشلت في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
شهدت مديرية حبيش بمحافظة إب، حالة من الفوضى الأمنية المتصاعدة.
وتعرض منزل إحدى الأسر إلى هجوم مسلح أدى إلى إحراقه بالكامل.
ونجت الأسرة بأعجوبة من الحادث، إلا أن هذا الهجوم يعكس تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، والتي فشلت في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين.
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