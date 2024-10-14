قرار صادم بحق النساء في صنعاء - أخبار كلمتك

أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً جديداً في مديرية همدان بصنعاء، يفرض قيوداً مشددة على الاحتفالات، ويحظر العديد من العادات والتقاليد.



يشمل التعميم الجديد حظراً صريحاً على الغناء في صالات النساء خلال المناسبات والأعراس، كما يمنع العريس من دخول القاعة لأخذ عروسه وتصويرها.



ويأتي هذا التعميم في إطار حملة واسعة تشهدها مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، تستهدف تقييد الحريات الشخصية وتفرض قيوداً على الحياة الاجتماعية والثقافية للمواطنين، بحجة تطبيق الشريعة الإسلامية.



أثار هذا التعميم موجة من الغضب والاستياء بين أوساط المواطنين في مديرية همدان، الذين اعتبروه تدخلاً سافراً في حياتهم الخاصة وتقييداً لحقوقهم في الاحتفال بفرحهم.