البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

فتحي بن لزرق يكشف عن أهم أسباب إنهيار العملة(صدمة مدوية) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فتحي بن لزرق يكشف عن أهم أسباب إنهيار العملة(صدمة مدوية) - أخبار كلمتك

فتحي بن لزرق يكشف عن أهم أسباب إنهيار العملة(صدمة مدوية) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:37 مساءً - كلمتك/ خاص

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن أهم أسباب إنهيار العملة وهو استيراد غالبية المنتجات من الخارج بما فيها الخبز .

و قال بن لزرق في منشور على صفحته بفيس بوك رصده محرر كلمتك جاء فيه:
الحقيقة المرة التي لايمكن لعاقل ان ينفيها اننا بدون دولة وبلا مؤسسات ..
ولذلك الصرف ينهار لان مافي دولة ، اكبر مسئول جالس بالركن  يشرب ليم ..
هذه صورة رغيف خبز  مستورد!!
تخيلوا  نستورد الخبز … مش الدقيق ..
لا لا الخبز الطازج
رغيف خبز مستورد 
متخيل حجم المأساة  وصلنا الى درجة استيراد الخبز وبالعملة الصعبة…
دول كثيرة حينما وصلت الى حافة الانهيار الاقتصادي منعت استيراد اساسيات الحياة لان المرحلة مرحلة انقاذ للبلد.
ونحن  نستورد الخبز والماء وكل شيء تتخيله …
مافي دولة والا كانت اتخذت قرارا بمنع الاستيراد  لأكثر من ١٠٠ صنف مستورد يستنزف العملة الصعبة…
لمن نشتكي يا الله ؟؟؟
لمن؟
فتحي بن لزرق

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

إنهيار أجزاء من سقف مدرسة ابتدائية في لحج - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق