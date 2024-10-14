فتحي بن لزرق يكشف عن أهم أسباب إنهيار العملة(صدمة مدوية) - أخبار كلمتك

كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن أهم أسباب إنهيار العملة وهو استيراد غالبية المنتجات من الخارج بما فيها الخبز .

و قال بن لزرق في منشور على صفحته بفيس بوك رصده محرر كلمتك جاء فيه:

الحقيقة المرة التي لايمكن لعاقل ان ينفيها اننا بدون دولة وبلا مؤسسات ..

ولذلك الصرف ينهار لان مافي دولة ، اكبر مسئول جالس بالركن يشرب ليم ..

هذه صورة رغيف خبز مستورد!!

تخيلوا نستورد الخبز … مش الدقيق ..

لا لا الخبز الطازج

رغيف خبز مستورد

متخيل حجم المأساة وصلنا الى درجة استيراد الخبز وبالعملة الصعبة…

دول كثيرة حينما وصلت الى حافة الانهيار الاقتصادي منعت استيراد اساسيات الحياة لان المرحلة مرحلة انقاذ للبلد.

ونحن نستورد الخبز والماء وكل شيء تتخيله …

مافي دولة والا كانت اتخذت قرارا بمنع الاستيراد لأكثر من ١٠٠ صنف مستورد يستنزف العملة الصعبة…

لمن نشتكي يا الله ؟؟؟

لمن؟

فتحي بن لزرق