إستكمال أعمال سفلتة العبارة المتضررة من السيول في نشطون بالمهرة - أخبار كلمتك

استكملت المؤسسة العامة للطرق والجسور في محافظة المهرة، أعمالها في سفلتة وصيانة العبارة المتضررة من السيول في منطقة نشطون على الطريق الدولي الرابط بين الغيضة وحصوين .

وأوضح وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس عوض قويزان، أن الأعمال التي جراء تنفيذها شملت سفلتة العبارة بعد إعادة تأهيل القطع وإنشاء تصريفات مائية جديدة لضمان حماية الموقع من السيول مما يساهم في تحسين سلامة الطريق وتخفيف معاناة مستخدميه..مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق.