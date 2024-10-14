البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

البترول تستقبل 8 شحنات غاز طبيعي مسال لتلبية احتياجات الشتاء - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

جريمة مروعة.. مدير مدرسة يسلخ اجساد الطلاب(صور) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - فيروس الحزام الناري.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:58 - صلاح: عندما رحل فيرمينو أدركت أن الجميع سيغادر ليفربول يوما ما.. وهذه الذكرى السيئة لي مع الريدز - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

شعبة المستوردين: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

أستاذ علم نفس يكشف أسرار دفعت الطبيبة وسام شعيب لإثارة أزمة حمل السفاح - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب اللبناني (صور) - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

إعلان جوائز المسابقات في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

عاجل:مقتل شخصين واصابة ٣ اخرين باندلاع اشتباكات عنيفة(اسماء) - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

إستكمال أعمال سفلتة العبارة المتضررة من السيول في نشطون بالمهرة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إستكمال أعمال سفلتة العبارة المتضررة من السيول في نشطون بالمهرة - أخبار كلمتك

إستكمال أعمال سفلتة العبارة المتضررة من السيول في نشطون بالمهرة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:37 مساءً - كلمتك/ خاص

استكملت المؤسسة العامة للطرق والجسور في محافظة المهرة، أعمالها في سفلتة وصيانة العبارة المتضررة من السيول في منطقة نشطون على الطريق الدولي الرابط بين الغيضة وحصوين .

وأوضح وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية، المهندس عوض قويزان، أن الأعمال التي جراء تنفيذها شملت سفلتة العبارة بعد إعادة تأهيل القطع وإنشاء تصريفات مائية جديدة لضمان حماية الموقع من السيول مما يساهم في تحسين سلامة الطريق وتخفيف معاناة مستخدميه..مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية السلطة المحلية لتطوير البنية التحتية وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

محل لبيع الأسماك في عدن يعلن عن هذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق