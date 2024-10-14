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بمناسبة ثورة 14 أكتوبر المجيدة.. الغنيمي يهنئ القيادة العسكرية ومسيرا عسكرياً في محور الرزامات بصعدة. - أخبار كلمتك

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بمناسبة ثورة 14 أكتوبر المجيدة.. الغنيمي يهنئ القيادة العسكرية ومسيرا عسكرياً في محور الرزامات بصعدة. - أخبار كلمتك

بمناسبة ثورة 14 أكتوبر المجيدة.. الغنيمي يهنئ القيادة العسكرية ومسيرا عسكرياً في محور الرزامات بصعدة. - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 01:37 مساءً - كلمتك: خاص

 

في غمرة احتفالات الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ 61 لـ ثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة، رفع قائد محور الرزامات قائد اللواء 245 مشاة ( حرب 1) بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة العميد محمد صالح عبد الرب الغنيمي "ابو جبر" تهنئة للقيادة العسكرية ممثلة بمعالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة معالي الفريق الركن صغير بن عزيز وذلك بمناسبة ثورة أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى ضد الإحتلال البريطاني من جبال ردفان الأبية بقيادة البطل الشهيد غالب بن راجح لبوزة ورفاقه من ابطال المقاومة المسلحة التي عمت فيما بعد كافة المدن والقرى في الجنوب اليمني حتى تم طرد اخر جندي بريطاني واعلان الإستقلال الوطني،

وفي نفس السياق أقام محور الرزامات اللواء 245 مشاة ( حرب 1) مسيرا عسكريا بهذه المناسبة الثورية السعيدة وذلك تعبيرا عن فرحتهم الغامرة ومشاركتهم أبناء الشعب اليمني افراحهم الوطنية بذكرى ثورة الـ 14 من أكتوبر الخالدة التي واجه ابطالها أعظم قوى استعمارية على وجه الأرض حينها بأسلحتهم الشخصية وإمكانيات بسيطة وذلك بفضل الله ثم بفضل الإيمان بالقضية وضرورة التحرر من الإستعمار الأجنبي البغيض،

المسير العسكري نفذ بحضور ومشاركة أركان حرب محور الرزامات اللواء 245 مشاة (حرب 1) بمديرية الصفراء العقيد زكريا الغنيمي ورئيس العمليات العقيد فواز شعواء وعددا من القيادات العسكرية،

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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