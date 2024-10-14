وزير سابق: نحن بحاجة للاستعداد لمواجهة هذه الكارثة في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - كلمتك/ خاص
وأكد: نحن بحاجة للاستعداد ميدانيا وعلميا..
واختتم: مابدى بدينا عليه..سياسة فاشلة.. صندوق الطوارئ والكوارث..وسيلة هامة
قال وزير الإدارة المحلية السابق: عجزت امريكا بكل امكانياتها من مواجهة اعصار هاميلتون..الذي دمر فلوريدا..
و أضاف أن المؤشرات التوقعات تؤكد حدوث الاعاصير في اليمن..
وأكد: نحن بحاجة للاستعداد ميدانيا وعلميا..
وبحاجة ماسة لحشد الامكانيات..
واختتم: مابدى بدينا عليه..سياسة فاشلة.. صندوق الطوارئ والكوارث..وسيلة هامة
ايجادة ضرورة ملحة..
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