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وزير سابق: نحن بحاجة للاستعداد لمواجهة هذه الكارثة في اليمن - أخبار كلمتك

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وزير سابق: نحن بحاجة للاستعداد لمواجهة هذه الكارثة في اليمن - أخبار كلمتك

وزير سابق: نحن بحاجة للاستعداد لمواجهة هذه الكارثة في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 12:32 مساءً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق: ‏عجزت امريكا بكل امكانياتها من مواجهة اعصار هاميلتون..الذي دمر فلوريدا..

و أضاف أن المؤشرات التوقعات تؤكد حدوث الاعاصير في اليمن..

وأكد: نحن بحاجة للاستعداد ميدانيا وعلميا..
وبحاجة ماسة لحشد الامكانيات..

واختتم: مابدى بدينا عليه..سياسة فاشلة.. صندوق الطوارئ والكوارث..وسيلة هامة
ايجادة ضرورة ملحة..

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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