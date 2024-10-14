خبير عسكري: إحتفال شعب الجنوب هذا العام بعيد ثورة ١٤ اكتوبر استثنائى - أخبار كلمتك

قال الخبير العسكري ثابت حسين صالح أن ‏احتفال شعب الجنوب هذا العام وفي قلب مدينة سيئون حضرموت تحديدا، بذكرى انطلاق ثورة 14 أكتوبر 1963م من ردفان الأبية...ليس مجرد احتفال روتيني، بل هو احتفال استثنائي وذات دلالات ومغاز عميقة وبالغة الأهمية.

واضاف : أولا: الاحتفال بمناسبة انطلاق ثورة 14 اكتوبر تأكيد وتجديد لقيم الحرية والاستقلال والسيادة لهذا الشعب العظيم على أرضه ووطنه المخلد.

وتابع : ثانيا: إقامة هذه الاحتفالية الحاشدة والضخمة في مدينة سيئون محافظة حضرموت رسالة واضحة المغزى للداخل والخارج، أن الجنوب وطن واحد وجسد واحد وروح واحدة.

ولفت : ثالثا: الاحتفال بذكرى هذه الثورة المجيدة هو احتفال لتخليد شهدائها الأبرار وتضحيات شعبنا الجبار وتقدير مناضليها الأبرار، وتجديد قيمها ومبادئها بروح العصر ...وإن أي إحتلال مرفوض جملة وتفصيلا، سواء كان بريطانيا أم يمنيا.

وأوضح : رابعا: الاحتفالية الحضرمية الجنوبية تأتي للتأكيد مجددا وبقناعة راسخة مبنية على استلهام دروس الماضي والحاضر واستشراف المستقبل، أن لا حضرموت بدون بقية محافظات الجنوب ولا جنوب إلا بحضرموت.

واختتم خامسا: ينبغي أن تكون هذه الاحتفالية في مستوى الحدث والهدف: تنظيما وحشدا، ما يلقي بالمسؤولية على المجلس الانتقالي الجنوبي وكل قوى الجنوب المناضلة والمخلصة أن تستثمر هذا الزخم الشعبي والوطني لتحقيق مكاسب سياسية وإجراءات سيادية على الأرض لصالح الشعب الصابر والمكافح...يليه تحرك سياسي ودبلوماسي وإعلامي فعال ومكثف في الخارج.