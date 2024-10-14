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الك؛ ف عن تفاصيل الشحنة التي احتجزتها القبائل(ليست احجار كريمة) - أخبار كلمتك

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الك؛ ف عن تفاصيل الشحنة التي احتجزتها القبائل(ليست احجار كريمة) - أخبار كلمتك

الك؛ ف عن تفاصيل الشحنة التي احتجزتها القبائل(ليست احجار كريمة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 11:22 صباحاً - كلمتك/خاص:

أصدر الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية بلاغا عن بعض الشاحنات الموقفة في نقطة غرب المكلا.

 

وقال الفريق بعد معاينة الشاحنات أنها محملة بكميات من الأحجار، بعد أن تم فحصها من قبل الجيولوجي المختص في الفريق اتضح ان الحمولة عبارة عن خام الجبس ، وجرى مطابقة تصاريح العمل في محجر الغبر بغيضة البهيش والأوراق التي بحوزة المستثمر و المتطابقة مع قانون المناجم والمحاجر ، بحسب إفادة القانوني المختص ، وعليه فقد اعطي الأذن بالمرور المؤقت حتى يستوفي المستثمر ما عليه لمنطقة الامتياز من تنمية محلية تخص المنطقة ، وان يستكمل كل الأوراق التي تتعلق بالمستندات المالية والإيرادات المحلية المستحقة للمحافظة و فقا و حجم الاستثمارات في هذا المجال و يثبت ذلك أمام فريق الحلف ..

 

ويجدد حلف قبائل حضرموت حرصه الشديد على عدم السماح بنهب ثروات حضرموت، وان هذه الإجراءات المتخذة هي اجراءات تصب في مصلحة المحافظة ومواطنيها.

 

صادر عن :


الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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