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خالد الرويشان: هذه المحافظة هي منطلق ثورة ١٤ اكتوبر - أخبار كلمتك

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خالد الرويشان: هذه المحافظة هي منطلق ثورة ١٤ اكتوبر - أخبار كلمتك

خالد الرويشان: هذه المحافظة هي منطلق ثورة ١٤ اكتوبر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان: #تعز هي منطلق ثوار 14 أكتوبر تخطيطاً وتنفيذاً وقد كانت مصر في غرفة عمليات الأبطال في قلب #تعز وفي الراهدة وقراها وجبالها حتى انفجرت جبال ردفان بثورة بن لبوزة بعد عودته من معارك صنعاء والذود عن 26 سبتمبر

وجاء ذلك في منشور كتبه الرويشان في أحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه: 

ولأنها كانت منطلق ثوار 14 أكتوبر .. تخطيطاً وتنفيذاً
ولأنها كانت واسطة العقد وسنان الرمح وخاصرة البلاد
ولأنها صمّام أمان الجمهورية ، ورافعة اليمن الكبير
تعز احتضنت من البداية أبطال 14 أكتوبر
فعلت ذلك باعتبارها مخزناً للعتاد وموئلاً للرجال وجبهةً للتدريب والتخطيط والعمليات لتحرير الشطر الجنوبي من الاستعمار
وكانت مصر في غرفة عمليات الأبطال في قلب تعز وفي الراهدة وقراها وجبالها حتى انفجرت جبال ردفان بثورة بن لبوزة بعد عودته من معارك صنعاء والذود عن 26 سبتمبر

ثورةٌ تلدُ أخرى!
14 أكتوبر تلَتْ 26 سبتمبر
14 أكتوبر وحّدت 24 سلطنة
الأجيال الجديدة لا تعرف أنه كان يوجد لكل سلطنة عَلَم وعُمْلة خاصة!
ثم أصبحت الوحدة اليمنيةُ الحلمَ الأكبر لثورة ١٤ أكتوبر ..حتى تحقق!  
لو لم يكن من عظمة هذه الثورة إلاّ أنها بعد التحرير قادت توحيد اليمن الكبير بإصرارها وعناد أبطالها الحالمين المتوقّدين .. وحسبُها ذلك!
فلسفتي دائما أن أرى نصف الكوب المملوء!
إنجازات الشعوب دائما هو هذا النصف المملوء
أمّا النصف الفارغ فلا يمتلئ به إلاّ الفارغون!
يجب أن نحتفل .. وسنحتفل  
سنحتفل لأن ثمّة من يريد اليوم الإطاحة بالكوب ومافيه سواءً هنا في صنعاء أو هناك في عدن!
نقسم أننا لن نتركه يفعل ذلك!

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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