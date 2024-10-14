خالد الرويشان: هذه المحافظة هي منطلق ثورة ١٤ اكتوبر - أخبار كلمتك

قال وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان: #تعز هي منطلق ثوار 14 أكتوبر تخطيطاً وتنفيذاً وقد كانت مصر في غرفة عمليات الأبطال في قلب #تعز وفي الراهدة وقراها وجبالها حتى انفجرت جبال ردفان بثورة بن لبوزة بعد عودته من معارك صنعاء والذود عن 26 سبتمبر

وجاء ذلك في منشور كتبه الرويشان في أحدى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي وجاء فيه:

ولأنها كانت منطلق ثوار 14 أكتوبر .. تخطيطاً وتنفيذاً

ولأنها كانت واسطة العقد وسنان الرمح وخاصرة البلاد

ولأنها صمّام أمان الجمهورية ، ورافعة اليمن الكبير

تعز احتضنت من البداية أبطال 14 أكتوبر

فعلت ذلك باعتبارها مخزناً للعتاد وموئلاً للرجال وجبهةً للتدريب والتخطيط والعمليات لتحرير الشطر الجنوبي من الاستعمار

وكانت مصر في غرفة عمليات الأبطال في قلب تعز وفي الراهدة وقراها وجبالها حتى انفجرت جبال ردفان بثورة بن لبوزة بعد عودته من معارك صنعاء والذود عن 26 سبتمبر

ثورةٌ تلدُ أخرى!

14 أكتوبر تلَتْ 26 سبتمبر

14 أكتوبر وحّدت 24 سلطنة

الأجيال الجديدة لا تعرف أنه كان يوجد لكل سلطنة عَلَم وعُمْلة خاصة!

ثم أصبحت الوحدة اليمنيةُ الحلمَ الأكبر لثورة ١٤ أكتوبر ..حتى تحقق!

لو لم يكن من عظمة هذه الثورة إلاّ أنها بعد التحرير قادت توحيد اليمن الكبير بإصرارها وعناد أبطالها الحالمين المتوقّدين .. وحسبُها ذلك!

فلسفتي دائما أن أرى نصف الكوب المملوء!

إنجازات الشعوب دائما هو هذا النصف المملوء

أمّا النصف الفارغ فلا يمتلئ به إلاّ الفارغون!

يجب أن نحتفل .. وسنحتفل

سنحتفل لأن ثمّة من يريد اليوم الإطاحة بالكوب ومافيه سواءً هنا في صنعاء أو هناك في عدن!

نقسم أننا لن نتركه يفعل ذلك!