الكشف عن مصير الاحجار الكريمة التي قال حلف قبائل حضرموت انه منع تهريبها؟ - أخبار كلمتك

أصدر الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية بلاغا عن بعض الشاحنات الموقفة في نقطة غرب المكلا.

وقال الفريق بعد معاينة الشاحنات أنها محملة بكميات من الأحجار، بعد أن تم فحصها من قبل الجيولوجي المختص في الفريق اتضح ان الحمولة عبارة عن خام الجبس ، وجرى مطابقة تصاريح العمل في محجر الغبر بغيضة البهيش والأوراق التي بحوزة المستثمر و المتطابقة مع قانون المناجم والمحاجر ، بحسب إفادة القانوني المختص ، وعليه فقد اعطي الأذن بالمرور المؤقت حتى يستوفي المستثمر ما عليه لمنطقة الامتياز من تنمية محلية تخص المنطقة ، وان يستكمل كل الأوراق التي تتعلق بالمستندات المالية والإيرادات المحلية المستحقة للمحافظة و فقا و حجم الاستثمارات في هذا المجال و يثبت ذلك أمام فريق الحلف ..

ويجدد حلف قبائل حضرموت حرصه الشديد على عدم السماح بنهب ثروات حضرموت، وان هذه الإجراءات المتخذة هي اجراءات تصب في مصلحة المحافظة ومواطنيها.

صادر عن :

الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية