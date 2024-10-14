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الكشف عن مصير الاحجار الكريمة التي قال حلف قبائل حضرموت انه منع تهريبها؟ - أخبار كلمتك

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الكشف عن مصير الاحجار الكريمة التي قال حلف قبائل حضرموت انه منع تهريبها؟ - أخبار كلمتك

الكشف عن مصير الاحجار الكريمة التي قال حلف قبائل حضرموت انه منع تهريبها؟ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 14 أكتوبر 2024 10:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

أصدر الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية بلاغا عن بعض الشاحنات الموقفة في نقطة غرب المكلا.

وقال الفريق بعد معاينة الشاحنات أنها محملة بكميات من الأحجار، بعد أن تم فحصها من قبل الجيولوجي المختص في الفريق اتضح ان الحمولة عبارة عن خام الجبس ، وجرى مطابقة تصاريح العمل في محجر الغبر بغيضة البهيش والأوراق التي بحوزة المستثمر و المتطابقة مع قانون المناجم والمحاجر ، بحسب إفادة القانوني المختص ، وعليه فقد اعطي الأذن بالمرور المؤقت حتى يستوفي المستثمر ما عليه لمنطقة الامتياز من تنمية محلية تخص المنطقة ، وان يستكمل كل الأوراق التي تتعلق بالمستندات المالية والإيرادات المحلية المستحقة للمحافظة و فقا و حجم الاستثمارات في هذا المجال و يثبت ذلك أمام فريق الحلف ..

ويجدد حلف قبائل حضرموت حرصه الشديد على عدم السماح بنهب ثروات حضرموت، وان هذه الإجراءات المتخذة هي اجراءات تصب في مصلحة المحافظة ومواطنيها.

صادر عن :

الفريق المختص من حلف قبائل حضرموت لمعاينة و مراقبة الثروات المعدنية

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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