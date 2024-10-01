سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

ادعو له، رئيس نادي كفر الشيخ يكشف آخر تطورات حالة اللاعب محمد شوقي - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

اليوم، فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2024/2025 - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

بدأت بصدفة، إمام عاشور يروي قصته مع كرة القدم حتى الوصول للقمة (فيديو) - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

شاهد بالفيديو.. غارة امريكية تستهدف قيادات بارزة تقوم بهذا الامر - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

بالأحمر والأبيض، نجمات الفن يتألقن على ريد كاربت القاهرة السينمائي (فيديو وصور) - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

منعا لتكرار أحداث أمستردام، وزير داخلية فرنسا يتعهد بسلامة مشجعي إسرائيل قبل موقعة اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار اليمن

بعد استهدافها بغارات إس رائيلية.. عودة تدريجية لكهرباء الحديدة إلى الخدمة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد استهدافها بغارات إس رائيلية.. عودة تدريجية لكهرباء الحديدة إلى الخدمة - أخبار كلمتك

بعد استهدافها بغارات إس رائيلية.. عودة تدريجية لكهرباء الحديدة إلى الخدمة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 11:13 صباحاً - كلمتك/ خاص

أعلنت مليشيا الحوثي، عودة جزئية لكهرباء مدينة الحديدة، بعد استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، يوم الأحد الماضي.

ونقلت وسائل إعلام حوثية، عن مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء قوله إن 15 ميجا من الأحمال الكهربائية لمدينـة الحديدة، عادت إلى الخدمة.

وأضاف المصدر أن الفرق الفنية باشرت العمل بعد العدوان الصهيوني الغاشم على محطات الكهرباء وقد دخلت في الخدمة كل من مدينة باجـل والكـدن والضحي من محافظـة الحديدة ومدينة عبس من محـافظـة حجـة ومدينة المحويت.

وأشار إلى أن العمل جـارِ عـلـى الإعـادة لكامـل الأحمال لما تبقى لمدينة الحديدة ومـديـريـات محـافظـة الحديدة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق