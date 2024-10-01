بعد استهدافها بغارات إس رائيلية.. عودة تدريجية لكهرباء الحديدة إلى الخدمة - أخبار كلمتك

أعلنت مليشيا الحوثي، عودة جزئية لكهرباء مدينة الحديدة، بعد استهدافها بغارات جوية إسرائيلية، يوم الأحد الماضي.

ونقلت وسائل إعلام حوثية، عن مصدر في المؤسسة العامة للكهرباء قوله إن 15 ميجا من الأحمال الكهربائية لمدينـة الحديدة، عادت إلى الخدمة.

وأضاف المصدر أن الفرق الفنية باشرت العمل بعد العدوان الصهيوني الغاشم على محطات الكهرباء وقد دخلت في الخدمة كل من مدينة باجـل والكـدن والضحي من محافظـة الحديدة ومدينة عبس من محـافظـة حجـة ومدينة المحويت.

وأشار إلى أن العمل جـارِ عـلـى الإعـادة لكامـل الأحمال لما تبقى لمدينة الحديدة ومـديـريـات محـافظـة الحديدة.