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عاجل:حسم الجدل والكشف تن طريقة اختراق اجهزة الاتصالات التي تسببت بسقوط الالاف - أخبار كلمتك

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عاجل:حسم الجدل والكشف تن طريقة اختراق اجهزة الاتصالات التي تسببت بسقوط الالاف - أخبار كلمتك

عاجل:حسم الجدل والكشف تن طريقة اختراق اجهزة الاتصالات التي تسببت بسقوط الالاف - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأربعاء 18 سبتمبر 2024 02:15 صباحاً - كلمتك/خاص:

قالت نيويورك تايمز عن مسؤولين: إسرائيل أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة استدعاء تايوانية تم استيرادها إلى #لبنان و تم التلاعب بأجهزة الاستدعاء التي طلبها #حزب_الله قبل وصولها إلى #لبنان و تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز استدعاء

واضافت: حزب الله طلب من شركة غولد أبولو التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز استدعاء و تم توزيع أجهزة الاستدعاء على أعضاء #حزب_الله في جميع أنحاء #لبنان

واختتمت: تم توزيع أجهزة الاستدعاء على بعض حلفاء #حزب_الله في #إيران وسوريا و إسرائيل استهدفت أجهزة الاستدعاء التي كانت تعمل وتتلقى رسائل

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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