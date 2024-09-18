عاجل:حسم الجدل والكشف تن طريقة اختراق اجهزة الاتصالات التي تسببت بسقوط الالاف - أخبار كلمتك

قالت نيويورك تايمز عن مسؤولين: إسرائيل أخفت متفجرات داخل دفعة من أجهزة استدعاء تايوانية تم استيرادها إلى #لبنان و تم التلاعب بأجهزة الاستدعاء التي طلبها #حزب_الله قبل وصولها إلى #لبنان و تم زرع مادة متفجرة صغيرة الحجم بجانب بطارية كل جهاز استدعاء

واضافت: حزب الله طلب من شركة غولد أبولو التايوانية أكثر من 3 آلاف جهاز استدعاء و تم توزيع أجهزة الاستدعاء على أعضاء #حزب_الله في جميع أنحاء #لبنان

واختتمت: تم توزيع أجهزة الاستدعاء على بعض حلفاء #حزب_الله في #إيران وسوريا و إسرائيل استهدفت أجهزة الاستدعاء التي كانت تعمل وتتلقى رسائل