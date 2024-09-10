افاد مواطنون باغلاق مكاتب النقل الدولي امام المسافرين بالمنصورة.
وبحسب مواطنون فان مكتب السياحة بالمنصورة اغلق مكاتب النقل الدولي ماتسبب بتعثر سفر المواطنين.
واشاروا الى ان العشرات العالقين من المواطنين داخل الباصات وامام المكاتب لم يستطيعوا السفر حتى اللحظة.
وبحسب المواطنون فان هذا الاجراء جاء لرفض المكاتب دفع زيادة ١ بالمئة على تذكرة السفر او ٣٠ الف على كل رحلة
عاجل:اغلاق مكاتب النقل الدولي بعدن ومنع المواطنين من السفر بسبب الجباية(صور) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:58 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد مواطنون باغلاق مكاتب النقل الدولي امام المسافرين بالمنصورة.
افاد مواطنون باغلاق مكاتب النقل الدولي امام المسافرين بالمنصورة.
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