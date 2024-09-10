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عاجل:اغلاق مكاتب النقل الدولي بعدن ومنع المواطنين من السفر بسبب الجباية(صور) - أخبار كلمتك

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عاجل:اغلاق مكاتب النقل الدولي بعدن ومنع المواطنين من السفر بسبب الجباية(صور) - أخبار كلمتك

عاجل:اغلاق مكاتب النقل الدولي بعدن ومنع المواطنين من السفر بسبب الجباية(صور) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 01:58 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد مواطنون باغلاق مكاتب النقل الدولي امام المسافرين بالمنصورة.
وبحسب مواطنون فان مكتب السياحة بالمنصورة اغلق مكاتب النقل الدولي ماتسبب بتعثر سفر المواطنين.
واشاروا الى ان العشرات العالقين من المواطنين داخل الباصات وامام المكاتب لم يستطيعوا السفر حتى اللحظة.
وبحسب المواطنون فان هذا الاجراء جاء لرفض المكاتب دفع زيادة ١ بالمئة على تذكرة السفر او ٣٠ الف على كل رحلة

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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