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عاجل: أول قرار من نادي الصقر عقب إستعادة مقره - أخبار كلمتك

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عاجل: أول قرار من نادي الصقر عقب إستعادة مقره - أخبار كلمتك

عاجل: أول قرار من نادي الصقر عقب إستعادة مقره - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 7 سبتمبر 2024 02:59 مساءً - كلمتك/ خاص

يعقد مجلس ادارة نادي الصقر غدا صباحا اول اجتماع له في مقر النادي بتعز ، وبهذا الصدد اكد الاستاذ رياض عبدالجبار علي الحروي نائب رئيس مجلس ادارة النادي ان الاجتماع الذي سيعقد في مقر النادي عقب استلامه بشكل نهائي سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بمرحلة مابعد استلام النادي وسوف يحضره عبر الزوم الاستاذ شوقي احمد هائل سعيد رئيس مجلس ادارة النادي واشار الحروي حرص قيادة النادي على انعقاد الاجتماع غدا ليمارس اول انشطته الادارية وسط النادي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها بسبب الحرب .
تجدر الاشارة الى ان مجلس ادارة النادي استلم امس مقر النادي وقد القى الاستاذ رياض عبدالجبار الحروي نائب رئيس مجلس الادارة كلمة عبر فيها عن سعادة الاسرة الصقراوية باستعادة النادي وشكر كل من كانت له بصمة في المتابعة الى اللحظة التي استلم فيها النادي ارضيته بعد فترة عشرة اعوام من الغياب القسري وحضر استلام النادي عدد من قيادات النادي ومن اعضاء الجمعية العمومية .

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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