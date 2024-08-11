كارثة كبرى قادمة على عدن(صدمة) - أخبار كلمتك

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن عن توقف وشيك لمحطات التوليد خلال الساعات القادمة عقب نفاد مادتي النفط الخام والديزل



وجاء في توضيح صادر عن المؤسسة:

توضح المؤسسة العامة لكهرباء عدن أن ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي مقابل ساعات التشغيل يعود إلى بدء التوقف التدريجي لمحطات التوليد جراء نفاد وقود مادة الديزل، وعدم وجود أي كميات إسعافية تؤمن استمراريتها حتى موعد وصول السفينة المقرر بتاريخ 20 أغسطس القادم.

كما تم إشعار المؤسسة العامة لكهرباء عدن من قبل الشركة المشغلة لمحطة الرئيس بتوقف المحطة خلال الساعات القادمة عقب توقف إمدادات النفط الخام من قبل شركة صافر منذ أكثر من خمسة أيام.

لقد بذلت المؤسسة العامة لكهرباء عدن خلال الفترة الماضية جُلَّ جهدها للحفاظ على استقرار الخدمة في ظل توفر الوقود الكافي لتشغيل محطات التوليد.

كما أنها خاطبت جميع الجهات المختصة بضرورة التدخل وتوفير كميات من الوقود تسهم في تأمين استمرارية الخدمة، إلا أنه للأسف لم يتم الاستجابة مما سيؤدي إلى توقف جميع محطات التوليد ذات وقود الديزل وتوقف محطة الرئيس التي تعمل على النفط الخام خلال الساعات القادمة، فيما ستبقى في الخدمة محطتا الحسوة والمنصورة، إلى جانب المحطة الشمسية خلال فترة النهار.

وتكرر كهرباء عدن مناشدتها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الحكومة بضرورة التدخل العاجل وتأمين الوقود للحفاظ على الاستقرار النسبي للخدمة الذي شهدته العاصمة عدن خلال الأيام الماضية.