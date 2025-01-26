بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب - أخبار كلمتك

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

استشهاد وإصابة 33 لبناني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يكشف عن الطريقة الوحيدة لانهاء الحرب - أخبار كلمتك

صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

صدور وتجيهات باعتقال مالك السيارة اللكزس اخر موديل بصنعاء بسبب قيامه بهذا الامر - أخبار كلمتك

قتيل وجرحى بغارة لطيران في مأرب - أخبار كلمتك

قتيل وجرحى بغارة لطيران في مأرب - أخبار كلمتك

تعرف على النشرة التنبيهية لأحوال الطقس في الساعات القادمه (أجواء باردة) - أخبار كلمتك

تعرف على النشرة التنبيهية لأحوال الطقس في الساعات القادمه (أجواء باردة) - أخبار كلمتك

وفاة والدة فنان يمني شهير - أخبار كلمتك

وفاة والدة فنان يمني شهير - أخبار كلمتك

التضامن: 755 سيدة عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2025 - أخبار كلمتك

التضامن: 755 سيدة عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية 2025 - أخبار كلمتك

تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

تقديم 35.5 مليون خدمة طب أسرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

أبطال فيلم "لأول مرة" يحتفلون بالعرض الخاص في هذا الموعد - أخبار كلمتك

الرئيسية مال واقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأحد 26 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 10:40 صباحاً - أسعار العملات، يتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري (EGP) مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة.

وخلال السطور التالية ترصد “كلمتك ”، أسعار الصرف للعملات المختلفة مقابل الجنيه.

 شهدت  أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي بحركة التعاملات اليوم الاحد 26  يناير 2025، وفقا لآخر التحديثات. 

 

اسعار العملات
العملات - كلمتك 

 

العملة سعر الشراء سعر البيع
الدولار 50.22 50.35
اليورو 52.22 52.37
الاسترلينى 63.03 63.17
الريال السعودى 13.35 13.39
الدينار الكويتى 157 157.50
الدرهم الاماراتى 13.70 13.75
الريال القطرى 13.70 13.75

 

 

 

عوامل تأثر على أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري 

 أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

 

العملات - كلمتك 
العملات - كلمتك 

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

العملات - كلمتك 
العملات - كلمتك 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

 متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية.كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

كيفية متابعة الأسعار

 للحصول على أحدث أسعار الصرف، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري (cbe.org.eg) أو متابعة الإعلانات الرسمية التي ينشرها البنك على وسائل الإعلام.

 

جدير بالذكر البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي، فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق