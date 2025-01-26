سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 26 يناير 2025 05:40 صباحاً - سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجل سعر الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6.5 جنيه إلى 10.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 7 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 11.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر جزر بدون عروش من 4 إلى 6 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 إلى 9 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 12 جنيها.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 13 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 17 إلى 19 جنيهًا. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 27 إلى 33 جنيهًا.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 17 جنيها. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 8 إلى 11 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو البسلة من 12 إلى 16 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو القلقاس من 15 إلى 19 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3 جنيهات إلى 12 جنيها.

تراوح سعر فول أخضر من 10 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 65 إلى 95 جنيهًا.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

أسعار الخضار

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه. تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات. تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

أسعار الخضار

أسعار الليمون في سوق العبور

وفيما يخص أسعار الليمون اليوم الأحد في سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.

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